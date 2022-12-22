台湾劳动党主席吴荣元：民意是推动和平统一最好保障

台湾劳动党主席吴荣元认为，台湾民意是推动和平统一的最好保障。

73岁的吴荣元日前从台湾到上海出席第三届林书扬文论与实践研讨会，并在会议期间接受澎湃新闻专访时，发表上述看法。

吴荣元星期一（12月19日）在第三届林书扬文论与实践研讨会演讲时说，“面对‘世界之变、时代之变、历史之变’的大变局，我们在纪念缅怀林老（林书扬）的同时，也要自我惕励、奋勇向前，在新变局有所作为。”

林书扬是台湾中国统一联盟原主席、劳动党荣誉主席，也是台湾爱国统一阵营的杰出领袖和理论家，是台湾统左派的催生者、开创者和领导者。在信仰上，吴荣元是林书扬的思想继承者，他长期从事并推动台湾民间统一运动与社会改革运动，并致力两岸交流。

吴荣元另一重身份是台湾白色恐怖政治受难者。他在大学期间研读马克思主义经典著作，因与同学筹组成功大学共产党而被捕，一度被国民党判处死刑，后改判为有期徒刑15年。出狱后，吴荣元追随林书扬的脚步，坚定投入到统左运动。

吴荣元在研讨会上说，要向全社会阐明他们如何看待台湾未来怎么办的问题，团结一切可以团结的力量，唤醒一切可以唤醒的民意，以迎向统一的最终到来，并为统一后的过渡阶段与长治久安做好准备。

谈及如何看待当前两岸关系的发展，吴荣元说，两岸关系这四年变化确实相当大。美国打“台湾牌”加上台湾内部的“台独”势力，外因和内因把两岸关系带入了非常严峻的危机状态。

他说，今年8月，美国国会众议长佩洛西访台，违反中美一个中国原则的基本政治基础。中国人民解放军以实际行动进行反制，进行重要军事演训。这对台湾分裂势力提出了非常严肃的警告，同时也对美国展示了中国维护领土主权、排除外力干预的态度。

吴荣元说，台湾社会对两岸关系紧张是有感的，特别是今年初，俄乌战争警醒大家，战争会带来灾难。台湾“九合一”地方选举最近刚结束。在这次选举中看到很多台湾青年未像过去那么积极参与投票，特别是他们大部分都在“去中国化”的绿色教育下长大，但这次选举结果是，以往比较倾向支持民进党的青年票流失了。

他说，面对两岸危机状态，美国要求台湾增加国防预算、兵役从现在的四个月延长到一年。延长兵役，对年轻人来讲是最大的不利影响。选举期间，一旦他们把票投给民进党，那种上战场的恐惧心理就会被激发出来。

吴荣元认为，台湾民众应该严肃面对两岸关系，慢慢改变过去那种不当一回事的社会心理。

至于要如何让台湾不沦为美国的“棋子”，吴荣元说，要解决台湾问题，就要从客观形势来分析两岸关系的发展变化，不仅要有理，摆出历史事实，还要让台湾觉得是有利的，让他们感受到统一是对台湾非常重要的，非常符合台湾发展需要的。

他认为，如果由台湾社会的民意来推动，那将是和平统一最好的保障。