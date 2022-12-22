中印军长级会谈：尽早就解决剩余问题达成双方均能接受方案

中国和印度两军星期二（12月20日）在莫尔多/楚舒勒会晤点中方一侧举行第17轮军长级会谈，双方同意尽早就解决剩余问题达成双方均能接受的方案。

中国国防部官网星期四（22日）发布中印第17轮军长级会谈的中英文联合新闻稿，谈及上述内容。

新闻稿称，双方在7月17日会谈以来取得进展基础上，以开放和建设性方式就推动解决中印边界西段实控线地区有关问题交换意见。

根据新闻稿，双方以中印两国领导人重要共识为指引，一致认为坦诚深入就尽快解决剩余问题进行讨论，有助于恢复中印边界西段实控线地区安全稳定，推动双边关系发展。

新闻稿说，在此期间，双方同意维护中印边界西段安全稳定，继续保持密切外交和军事渠道沟通对话，尽早就解决剩余问题达成双方均能接受的方案。

中印边境地区12月发生冲突，导致双方均有士兵受伤。这是2020年6月以来的首次冲突。

印度《亚洲国际新闻》12月12日引述消息人士报道，两国军队12月9日在印中边界的达旺地区对峙，导致双方一些人员受轻伤，并称双方在事发后立即撤离。消息人士也说，当地的印度和中国军官随后按照现有的脱离接触机制就这起冲突进行讨论，以恢复该地区的稳定。

另据环球时报报道，针对外媒记者问及据印度军方称，中印两国士兵在喜马拉雅山脉边境争议地区发生冲突。印方称，中印双方均有人员轻伤。中方能否证实并介绍事件经纬，中国外交部发言人汪文斌在12月13日例行记者会上回应称：“据我们了解，目前中印边境局势总体平稳，双方一直通过外交和军事渠道就涉边问题保持畅通的沟通。”

汪文斌说，希望印方同中方相向而行，认真落实两国领导人达成的重要共识，严格遵守双方签署的有关协议协定精神，共同维护中印边境地区的和平安宁。

中国人民解放军西部战区新闻发言人龙绍华大校13日就中方位东章地区例行巡逻发表谈话指出，12月9日，西部战区边防部队位中印边境东段东章地区实控线中方一侧组织例行巡逻，遭到印军非法越线拦阻，中方应对处置专业规范有力，稳控现地局势，目前中印双方已脱离接触。中方要求印方严格管控约束一线部队，与中方一道共同维护边境和平与安宁。