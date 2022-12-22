下午察：入境中国还要隔离多久？

随着中国防疫措施的持续放宽，身处境外的人也开始坐不住了：最近中国社交平台上讨论度最高的问题之一，便是“现在回国要隔离几天”“今年是不是能回家过年了？”

与11月11日发布的“二十条”中提出取消航班熔断、缩短隔离时长等大幅优化入境防疫的措施不同，中国政府12月7日发布的“新十条”仅放宽了境内防控措施，没有进一步优化关卡管控，仍维持入境后需进行五天集中隔离和三天居家隔离（即“5+3”）的要求。

但是网络上的信息显示，多个地区对这一要求的执行似乎并不严格，四川省成都市更是从星期二（12月20日）起出现了仅需集中隔离两天就可居家隔离（即“2+3”）的情况。

随之而来的，还有各种不同程度的网传优化消息，其中幅度最大、执行最早的，还要属香港媒体星期三（12月21日）爆出的“明年1月3日起取消入境集中隔离”，可谓是将外界对于中国进一步开放关卡的期盼值推到了新高。

入境点不同，隔离时间也不同？

有许多网民在中国社交媒体小红书上分享自己在重庆仅集中隔离了两天的经历。其中一名网民在星期四（12月22日）下午的帖子中称，在签署居家隔离申请书后，已成功离开酒店回家隔离。（小红书截取）

按理来说，中国各地的入境防疫政策应当是一致的，不过综合网络消息和部分媒体报道不难发现，目前有许多地方对于“5+3”的执行似乎并不严格，其中四川省成都市还因为开始“试点”更短的入境隔离期，而让其他已入境或想要入境的人直呼“羡慕”。

在微博和小红书等中国社交媒体平台上，从星期二起就陆续有多名从海外或香港入境的博主发文称，由成都入境后，天府国际健康服务中心等隔离酒店的集中隔离政策，已经从原来的五天缩减到了两天。

据“第一财经”引述成都防疫指挥部国际专班相关工作人员报道，虽然上层政策还未调整，但“应该是成都的隔离酒店在试运行（集中隔离缩短到2天）”。

除了成都外，在中国社交媒体平台上搜索地名加上“入境”“隔离”等字样，也不难找到其他民众的分享。其中，很多在包括江苏、云南、广西等地隔离的网民反映，其所在的小区“没人管你是否居家隔离”，隔离五天后就可以自由活动，即目前实施的“5+3”中，“3天居家”全靠自觉，实质已变为“5+0”。

也有部分城市地区还执行着“5+3”政策，不过，这些“守规矩”的城市，却遭到了很多网民的“嫌弃”。其中，有不少从上海市入境的网民反映，入境的本地居民需要集中隔离五天，而外地居民则被要求在酒店集中隔离八天，直呼“上海扣大分”。

有不少网民在微博发文称，在许多城市放宽要求的现在，上海隔离酒店仍要求外地人在酒店完成“5+3”共八天的隔离。图为其中一篇网民发帖。（微博截取）

从多地隔离时间和方式不尽相同，却没有出现官方辟谣、通报等情况来看，目前对“5+3”的政策执行要求似乎并不严格，基层政府可以根据当地情况进行调整。

除了成都外，对隔离要求有所放松的大部分是二、三线城市或本土疫情较为严重的城市。有网民因此推测，可能是由于当地感染量过大，或是人力、物力不足，才导致无法严格执行相关政策要求。

下一步是什么？让子弹再飞一会儿

不论是试点运行还是形势所迫，能够优化隔离政策总是好事，而在“新十条”发布后，关于官方政策也将明确优化的消息也越传越多。

这些消息从程度到执行时间都不尽相同，且虽然有部分早期传言，如上海浦东机场12月9日取消入境隔离直接放行等，已被时间“辟谣”，但仍不妨碍每次出现新消息都能引发新的一轮讨论。

早期消息中，传播最广泛的大概要数经济学人智库（The Economist Intelligence Unit）中国区总监贝金克（Mattie Bekink）12月8日在推特上发布的说法：“听到传言说，（到中国的）国际入境者的隔离天数将在大约一周之后转变为‘2+3’，到1月上中旬则变为‘0+3’。”

经济学人智库中国区总监贝金克12月8日在推特说，“听到传言说，（到中国的）国际入境者的隔离天数将在大约一周之后转变为‘2+3’，到1月上中旬则变为‘0+3’。”她的这条推文在经过中国自媒体转载后在国内广泛传播。（推特截取）

这一推测的前半句，在不考虑成都的特殊情况下，已经在时间线上被推翻了，但后半句的内容，依然与现有的网传说法大抵一致。

目前最新的说法来自香港卫视（HKSTV）星期三（12月21日）的报道，据该台匿名消息称，大陆将于明年1月3日起取消入境集中隔离措施，将隔离政策优化为“0+3”（即只需三天居家隔离），在新的一年“全面开放”。另外也有中国自媒体消息称，“0+3”将从明年1月9日起执行。

虽然细节有所不同，但主流预测基本是明年农历新年之前，便会取消集中隔离。尽管大部分人还是秉承着“让子弹再飞一会儿”的谨慎观望态度，但时隔三年终于有了能回国过年的盼头，依然让许多身处海外的中国人兴奋不已。

该来的总会来

即便上述几个推测的时间线或具体措施最终不够准确，但中国正走在重开边境、重新接轨国际社会的路上，是肯定没有错的。中国官方的发言也似乎在暗示，入境检疫要求调整不远了。

其中最明显的，应当要属中国外交部发言人毛宁回应相关提问时的表态变化。她星期四（12月22日）回应有关“是否会调整入境隔离政策”时明确，中国将根据疫情形势的发展，“不断优化便利跨境人员往来的各项安排。”

而在12月7日，毛宁面对相似的提问，给出的回答是“我们将结合国内疫情防控政策调整，研究出台便利跨境人员往来和远端防控的新举措。”这似乎代表着，研究已经完成，出台只是时间问题了。

中国外交部发言人毛宁星期四（12月22日）回应有关“是否会调整入境隔离政策”时明确，中国将根据疫情形势的发展，“不断优化便利跨境人员往来的各项安排。”（中国外交部官网）

中国驻美大使秦刚也在12月8日和12日两个不同场合上提到，中国将在“可预见的未来”进一步放松防疫措施，并迎接更多的国际旅客，请各界“拭目以待”。

另一方面，香港12月14日起取消了抵港人员居家健康检测三天的要求，达成入境“0+0”，澳门也从12月17日起取消五天的入境集中隔离规定，改为五天居家隔离医学观察。有观点认为，这两个特区的入境防疫政策调整，也可能是北京的“观察试点”，成为中国大陆调整边境政策的参考。

入境隔离在隔什么？

在全球大部分地区都取消了针对冠病的入境隔离措施的当下，很多人不能理解，中国大陆仍在进行集中隔离的理由是什么。

其中最为明显的顾虑，可能是担心人员流动会带来新一轮感染潮。包括新加坡和香港等多个国家地区的经验也显示，在境内疫情稳定时开放关卡，确实会带来更多输入性病例，造成社区传播风险。

但很多人认为，中国目前大幅放开管控带来的感染潮，已经使其成为目前感染率最高的国家之一，不应该再过分担心输入病例带来的传播。甚至有网民调侃，现有的入境隔离政策保护的是境外的人，避免“输入性阴性”人员落地直接冲进“阳群”。

不过，在国内疫情暴发时暂时维持入境隔离政策，以避免境外病例输入社区造成更大压力的考虑，也不无道理。毕竟根据中国首席流行病学家吴尊友此前的预测，中国本轮疫情高峰预计将持续到明年3月中旬，其中春节返乡的人员流动预计会带来下一波大面积感染，给已经承受重压的医疗系统带来进一步挑战。

境内防疫措施放宽带来的感染潮使中国多地医疗系统承受重压，而农历新年期间的人员流动也将带来进一步挑战。图为12月22日重庆一家医院内大量候诊病人。（法新社）

另一方面，由于冠病病毒的不稳定性，哪怕是中国境内的感染者中都出现了不同的变种毒株，而海外传播的病毒更是会有所不同。有观点认为，对入境人员进行隔离，是为了避免境外变种在境内传播，甚至导致新的变异株出现。

事实上，很多国家都有着对新变种产生的担忧。其中，美国国务院发言人普莱斯12月19日谈及中国疫情时提到，美国担忧中国当前的疫情暴发可能导致新变种毒株的出现，对世界各地的人们构成威胁。韩国则从12月16日起将中国列入“检疫查验的重点国家”名单，即在机场检疫阶段加大针对来自中国的人员入境筛查力度。

这意味着对于想要第一时间入境中国的人，尤其是游客或短期入境人员来说，虽然放宽乃至取消隔离要求会带来便利，但若在疫情高峰期时就入境，也还需警惕万一不幸感染，可能对自身健康以及后续行程安排带来的风险。

多种迹象表明，中国持续放开已成定局，不会再走回头路，放宽边境管控也只是时间问题。而在经历了三年的“与世隔绝”后，面对开放后的游子返乡、游客来访，希望中国已经做好准备。