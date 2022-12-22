下午察：入境中国还要隔离多久？

随着中国防疫措施的持续放宽，身处境外的人也开始坐不住了：最近中国社交平台上讨论度最高的问题之一，便是“现在回国要隔离几天”“今年是不是能回家过年了？”
与11月11日发布的“二十条”中提出取消航班熔断、缩短隔离时长等大幅优化入境防疫的措施不同，中国政府12月7日发布的“新十条”仅放宽了境内防控措施，没有进一步优化关卡管控，仍维持入境后需进行五天集中隔离和三天居家隔离（即“5+3”）的要求。
但是网络上的信息显示，多个地区对这一要求的执行似乎并不严格，四川省成都市更是从星期二（12月20日）起出现了仅需集中隔离两天就可居家隔离（即“2+3”）的情况。
随之而来的，还有各种不同程度的网传优化消息，其中幅度最大、执行最早的，还要属香港媒体星期三（12月21日）爆出的“明年1月3日起取消入境集中隔离”，可谓是将外界对于中国进一步开放关卡的期盼值推到了新高。
入境点不同，隔离时间也不同？
按理来说，中国各地的入境防疫政策应当是一致的，不过综合网络消息和部分媒体报道不难发现，目前有许多地方对于“5+3”的执行似乎并不严格，其中四川省成都市还因为开始“试点”更短的入境隔离期，而让其他已入境或想要入境的人直呼“羡慕”。
在微博和小红书等中国社交媒体平台上，从星期二起就陆续有多名从海外或香港入境的博主发文称，由成都入境后，天府国际健康服务中心等隔离酒店的集中隔离政策，已经从原来的五天缩减到了两天。
据“第一财经”引述成都防疫指挥部国际专班相关工作人员报道，虽然上层政策还未调整，但“应该是成都的隔离酒店在试运行（集中隔离缩短到2天）”。
除了成都外，在中国社交媒体平台上搜索地名加上“入境”“隔离”等字样，也不难找到其他民众的分享。其中，很多在包括江苏、云南、广西等地隔离的网民反映，其所在的小区“没人管你是否居家隔离”，隔离五天后就可以自由活动，即目前实施的“5+3”中，“3天居家”全靠自觉，实质已变为“5+0”。
也有部分城市地区还执行着“5+3”政策，不过，这些“守规矩”的城市，却遭到了很多网民的“嫌弃”。其中，有不少从上海市入境的网民反映，入境的本地居民需要集中隔离五天，而外地居民则被要求在酒店集中隔离八天，直呼“上海扣大分”。
从多地隔离时间和方式不尽相同，却没有出现官方辟谣、通报等情况来看，目前对“5+3”的政策执行要求似乎并不严格，基层政府可以根据当地情况进行调整。
除了成都外，对隔离要求有所放松的大部分是二、三线城市或本土疫情较为严重的城市。有网民因此推测，可能是由于当地感染量过大，或是人力、物力不足，才导致无法严格执行相关政策要求。
下一步是什么？让子弹再飞一会儿
不论是试点运行还是形势所迫，能够优化隔离政策总是好事，而在“新十条”发布后，关于官方政策也将明确优化的消息也越传越多。
这些消息从程度到执行时间都不尽相同，且虽然有部分早期传言，如上海浦东机场12月9日取消入境隔离直接放行等，已被时间“辟谣”，但仍不妨碍每次出现新消息都能引发新的一轮讨论。
早期消息中，传播最广泛的大概要数经济学人智库（The Economist Intelligence Unit）中国区总监贝金克（Mattie Bekink）12月8日在推特上发布的说法：“听到传言说，（到中国的）国际入境者的隔离天数将在大约一周之后转变为‘2+3’，到1月上中旬则变为‘0+3’。”
这一推测的前半句，在不考虑成都的特殊情况下，已经在时间线上被推翻了，但后半句的内容，依然与现有的网传说法大抵一致。
目前最新的说法来自香港卫视（HKSTV）星期三（12月21日）的报道，据该台匿名消息称，大陆将于明年1月3日起取消入境集中隔离措施，将隔离政策优化为“0+3”（即只需三天居家隔离），在新的一年“全面开放”。另外也有中国自媒体消息称，“0+3”将从明年1月9日起执行。
虽然细节有所不同，但主流预测基本是明年农历新年之前，便会取消集中隔离。尽管大部分人还是秉承着“让子弹再飞一会儿”的谨慎观望态度，但时隔三年终于有了能回国过年的盼头，依然让许多身处海外的中国人兴奋不已。
该来的总会来
即便上述几个推测的时间线或具体措施最终不够准确，但中国正走在重开边境、重新接轨国际社会的路上，是肯定没有错的。中国官方的发言也似乎在暗示，入境检疫要求调整不远了。
其中最明显的，应当要属中国外交部发言人毛宁回应相关提问时的表态变化。她星期四（12月22日）回应有关“是否会调整入境隔离政策”时明确，中国将根据疫情形势的发展，“不断优化便利跨境人员往来的各项安排。”
而在12月7日，毛宁面对相似的提问，给出的回答是“我们将结合国内疫情防控政策调整，研究出台便利跨境人员往来和远端防控的新举措。”这似乎代表着，研究已经完成，出台只是时间问题了。
中国驻美大使秦刚也在12月8日和12日两个不同场合上提到，中国将在“可预见的未来”进一步放松防疫措施，并迎接更多的国际旅客，请各界“拭目以待”。
另一方面，香港12月14日起取消了抵港人员居家健康检测三天的要求，达成入境“0+0”，澳门也从12月17日起取消五天的入境集中隔离规定，改为五天居家隔离医学观察。有观点认为，这两个特区的入境防疫政策调整，也可能是北京的“观察试点”，成为中国大陆调整边境政策的参考。
入境隔离在隔什么？
在全球大部分地区都取消了针对冠病的入境隔离措施的当下，很多人不能理解，中国大陆仍在进行集中隔离的理由是什么。
其中最为明显的顾虑，可能是担心人员流动会带来新一轮感染潮。包括新加坡和香港等多个国家地区的经验也显示，在境内疫情稳定时开放关卡，确实会带来更多输入性病例，造成社区传播风险。
但很多人认为，中国目前大幅放开管控带来的感染潮，已经使其成为目前感染率最高的国家之一，不应该再过分担心输入病例带来的传播。甚至有网民调侃，现有的入境隔离政策保护的是境外的人，避免“输入性阴性”人员落地直接冲进“阳群”。
不过，在国内疫情暴发时暂时维持入境隔离政策，以避免境外病例输入社区造成更大压力的考虑，也不无道理。毕竟根据中国首席流行病学家吴尊友此前的预测，中国本轮疫情高峰预计将持续到明年3月中旬，其中春节返乡的人员流动预计会带来下一波大面积感染，给已经承受重压的医疗系统带来进一步挑战。
另一方面，由于冠病病毒的不稳定性，哪怕是中国境内的感染者中都出现了不同的变种毒株，而海外传播的病毒更是会有所不同。有观点认为，对入境人员进行隔离，是为了避免境外变种在境内传播，甚至导致新的变异株出现。
事实上，很多国家都有着对新变种产生的担忧。其中，美国国务院发言人普莱斯12月19日谈及中国疫情时提到，美国担忧中国当前的疫情暴发可能导致新变种毒株的出现，对世界各地的人们构成威胁。韩国则从12月16日起将中国列入“检疫查验的重点国家”名单，即在机场检疫阶段加大针对来自中国的人员入境筛查力度。
这意味着对于想要第一时间入境中国的人，尤其是游客或短期入境人员来说，虽然放宽乃至取消隔离要求会带来便利，但若在疫情高峰期时就入境，也还需警惕万一不幸感染，可能对自身健康以及后续行程安排带来的风险。
多种迹象表明，中国持续放开已成定局，不会再走回头路，放宽边境管控也只是时间问题。而在经历了三年的“与世隔绝”后，面对开放后的游子返乡、游客来访，希望中国已经做好准备。