习近平今将接见李家超 李克强肯定港府执政

中国国家主席习近平将于星期五（12月23日）会见赴京述职的香港特首李家超。中国国务院总理李克强会见李家超时，也肯定李家超和香港特区政府的工作。

据香港《星岛日报》报道，李克强星期四在中南海紫光阁接见李家超，出席的包括主管港澳事务的副总理韩正、港澳办主任夏宝龙、中联办主任骆惠宁。李克强接见李家超时，两人先合照，合照时均没有戴口罩。

李克强称，李家超担任行政长官半年以来，带领港府积极回应社会的关切，恢复香港经济的活动，北京中央对李家超及港府工作表示充分肯定。他说，北京中央一贯继续全面贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针，全面落实中央政府对特别行政区的管治权，落实“爱国者治港”，全力支持港府依法施政，目的是让香港长期繁荣稳定。

李克强表示，希望港府团结带领香港广大市民，按照国家所需，融入国家发展大局，更加充分发挥香港的独特优势，尤其是巩固自身作为国际金融、贸易和航运中心的地位。

李家超回应称，感谢李克强的接见，也感谢对方对香港的关心。他称，自己上任以来，深知任重道远，必须尽职履责，自己与团队有共同抱负，团结一致，以作实事为原则，以结果为目标，发展经济、改善民生。

李家超今次述职会在北京逗留至星期六，据了解，习近平将于星期五接见李家超。

有别于以往特首述职，在同一天的上午和下午获国务院总理和国家主席接见，此次李家超将分开两天会见总理和国家主席。全国港澳研究会顾问刘兆佳形容这“十分罕有”，推测可能与疫情有关，从安全角度起见，避免交叉感染的情况。

他也认为，这样的安排没有其他因素，“不觉得需要有政治猜测”，即使正值党和政府领导人交替，也不会出现分开两日的情况。

刘兆佳分析，李克强的讲话内容基本上都是重申香港在中央眼中的定位，巩固自身作为国际金融、贸易和航运中心的地位，这些内容不会大变。至于具体如何做，在习近平七一讲话、中共二十大报告、夏宝龙解读二十大报告的文章，已经说得相当清楚，因此总理也没有必要再公开言明对香港的要求。

此次李家超述职的时间背景，在于中国大陆防疫政策松绑、香港各界对陆港通关有所憧憬，但李克强没有直接或间接提及。

刘兆佳认为，基于大陆政策转向，集中防止重症死亡，因此中国大陆放宽入境限制是大方向，何时宣布只是时间问题。北京政府也要从全国层面考虑，未必会单独为香港而提出通关内容，“中央最多可做的，是作出一些暗示，让香港各界有所憧憬，但都不急于一时，也不太可能在公开的开场白中提及。”

另外，李克强下午也接见赴京述职的澳门特首贺一诚。李克强指贺一诚带领澳门特区果断采取措施，让澳门稳定发展，未来要继续全面准确、坚定不移贯彻一国两制，澳人治澳和高度自治，以及完善特区法治、依法施政。