字节跳动员工滥用权限 不当获取TikTok部分美国用户数据

TikTok母公司字节跳动的一份内部备忘录显示，有员工不当访问了一些美国用户的数据，涉事的一名员工辞职，三人被解僱。

据《纽约时报》报道，字节跳动行政总裁梁汝波在致员工的一封电邮称，公司内部调查发现有员工不当获取了少量美国TikTok用户的数据，包括两名记者；调查由外部律师行进行。

据TikTok法律总顾问安德森（Erich Andersen）星期四（12月22日）的另一封电邮，字节跳动在今年夏季为调查公司对媒体的泄密来源，成立了一个内部调查组。调查人员在过程中查看一些记者账户的个人数据，包括他们的IP地址，试图查出他们是否与涉嫌泄露机密信息的员工处于同一地点。

《福布斯》报道称，字节跳动计划使用TikTok应用程序跟踪美国一些用户的具体位置后，该公司进行了第二轮调查，并发现有员工不当访问了个人用户数据。

公司内部对事件进行调查，调查小组的一人辞职，三人被解雇。调查小组也被重组以避免日后再发生此类违规事件。

TikTok首席执行官周受资在备忘录中称，这种不当行为完全不能代表公司的原则，虽然只是一小部分人，但是他对这些人容忍这种行为感到失望。他说，公司 “将继续加强这些访问权限。自这一举措发生以来，这些权限已得到了显著的改善和加强。”

目前，TikTok在华盛顿面临来自立法者和拜登政府对美国用户数据安全问题的压力。

另据彭博社报道，美国参议院情报委员会主席沃纳（Mark Warner）表明，如果拜登政府不能很快就保护美国用户数据安全推进解决方案，国会和各州可能很快会采取进一步措施来限制TikTok。沃纳说，他担心的主要有两个层面，一是保护美国用户数据，二是字节跳动可能会调整算法来配合共产党对台湾和其他问题的宣传。

字节跳动首席执行官梁汝波在另一封给员工的信中表示，少数个人的不当行为会对公司花了很大努力建立的公众信任造成严重削弱，公司将努力修复这方面的损害，做一个得到公众信任的企业。