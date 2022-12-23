中国主要品牌快递企业业务量回升

中国国家邮政局数据显示，主要品牌快递企业12月19日的揽收量和投递量相比前一天环比回升。

据中新社报道，中国国家邮政局邮政业安全中心监测数据显示，中国主要品牌快递企业12月19日揽收量约为2.67亿件，环比（相比12月18日）上升2.3%。全网投递量约为2.85亿件，环比上升1.1%。12月17日-19日，中国主要品牌快递企业揽收量为8.12亿件，比去年同期下降17.72%。

中国公布的数据显示，顺丰12月19日的揽收量环比（比前一天）增长了19.83%，德邦环比增长26.64%，圆通环比增长17.39%，京邦达环比增长4.44%。

受疫情影响，中国邮政快递全行业业务运行最近面临较大压力，部分省市波动幅度较大。中国邮政行业11月寄递业务量完成127.9亿件，同比下降8.4%。其中，快递业务量完成103.5亿件，同比下降8.7%；邮政寄递服务业务量完成24.4亿件，同比下降6.9%。

中国国家邮政局星期三（12月21日）召开会议，研究邮政快递服务畅通工作。会议要求寄递企业承担社会责任，不得在部分地区停止服务，不得随意在前端对揽收进行限流，对于前期受疫情影响关停的末端网点，要实现营业网点应开尽开，最大限度保持邮政快递网络服务畅通，并将每日对外通报中国主要品牌快递企业运行监测情况，推动企业落实主体责任。

中国国家邮政局的会议还强调，地方邮政管理部门要加强分析研判，及时发现行业保通保畅保供以及服务方面存在的难点痛点，督促属地管理部门和寄递企业及时妥善给予解决。