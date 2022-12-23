小米本月底更换总裁 承诺加大研发投入

中国智能手机巨企小米集团董事长雷军宣布，该集团总裁王翔将在12月30日卸任，由中国区和国际部总裁卢伟冰接替。

也是小米创办人的雷军在星期四（12月22日）给员工的内部信函中写道，现任小米总裁王翔将迎来规划已久的退休，于今年12月30日正式卸任集团总裁职务，同时继续作为高级顾问为公司服务。

雷军说，同时，联合创始人洪锋和王川也将于今年年底退出业务一线，以联合创始人身份在合伙人委员会继续支持和推动公司的战略发展。

雷军说，经过公司合伙人委员会的慎重讨论和协商，决定晋升卢伟冰为新一任集团总裁，将于12月30日正式继任。

据雷军在信中介绍，他和卢伟冰相识多年，卢伟冰有着手机行业的丰富经验以及杰出的行业影响力。在2019年初加入小米后，卢伟冰兢兢业业，有口皆碑。从Redmi品牌负责人，到中国区总裁，再到统领中国区、国际部和印度区三大战区业务，卢伟冰一步一个脚印，赢得了集团管理团队的高度认可和尊敬。

雷军说，对小米而言，这一系列消息有着里程碑式的意义。这宣告了，小米管理层实现了顺利的交棒迭代，并为未来的持续发展做好了准备。

雷军说，小米集团正处于全新阶段的起跑线上。高端战略经过三年探索，刚刚交出了一份阶段性答卷之作小米13系列。小米智能电动汽车业务进展也一直超预期，他们对2024年上半年顺利量产上市充满信心。此外，集团的整体技术体系也在不断壮大，大量的创新正层出不穷的涌现，人形仿生机器人CyberOne“铁大”等前沿探索持续进步，小米的智能制造体系也正在向整个制造行业不断输出、持续赋能。

他强调，小米集团接下来将持续加大研发投入，持续推动集团高端化战略，并推动集团业务聚焦和“精兵简政”，进一步提升集团运营效率。尽管他们目前面临着很多困难和挑战，但只要团结一心、砥砺前行，必将迎来新的胜利。

另据彭博社22日报道，雷军并未说明此次调整会否影响集团的电动汽车项目。2021年初，他宣布将在10年内投资约100亿美元（约135亿新元）制造小米品牌汽车。自此以后，他基本上淡出公众视野，专注于电动汽车项目。