中国疫情严峻 多地取消、延迟中小学期末考试

中国各地暴发大规模冠病感染后，多地调整中小学期末考试安排，有学校取消考试，有的则推迟至下学期进行。

据《北京青年报》报道，四川成都市星期四（12月22日）通报，小学各年级和初中一、二年级、特殊教育学校本学期期末不组织期末考试。2023年春季开学后，各学校可根据学生的实际学习情况进行评定。

另外，高一、高二年级调研考试推迟到2023年春季开学后举行。高三年级第一次诊断性考试则推迟到2023年1月9-10日进行。

成都市委教育工委委员、成都市人民政府总督学石斌在新闻发布会上说，调整本学期期末教学安排的原因主要考虑到当前疫情形势，以及人手短缺问题。

他说，全市没有到学校的师生和员工数量仍然较多，部分师生感染后，身体仍在康复中，需要一段时间进行休养、恢复。不同学科教师生病后，学校教学组织也面临较大压力。

除了成都，近期中国多地也就当地学校的期末考试安排做出调整。

在浙江，杭州市教育局星期四也发布通报称，初一、初二年级不再组织期末考试，可采用过程性评价方式，对学期成绩进行综合评定。初三年级期末考试暂推迟到下学期进行。

在上海，小学各年级取消本学期期末考试，可结合学生课堂表现、平时作业情况等进行综合评价；其他年级鼓励结合学生课堂表现、平时作业情况等进行综合评价。

上海中小学校自12月19日起，除初三、高三年级外，全部调整为线上教学。初三、高三年级学生正常到校上课，也可自愿申请居家学习。幼儿园（含托育机构、托儿所）也停止幼儿入园。