台商批行政院小三通专案为德不卒 愿持核酸阴性证明上船

台湾行政院星期四（12月22日）宣布重启两岸小三通春节专案，适用对象限定设籍金门、马祖的居民和陆配。此举令台商颇为不满，指行政院为德不卒（没有把好事做到底），有台商表明愿持核酸阴性证明上船。

据台湾《中国时报》报道，厦门台商会会长吴家莹、福州台商会会长蒋佩琪偕同福建省以及大陆全国台企联福建区的会长们同声谴责台湾行政院为德不卒，只求防弊却不懂兴利。

吴家莹、蒋佩琪等台协会长22日上午得知台湾政府即将开放小三通，都满怀期待，毕竟福建省有超过20万名台商、台干、台青正苦于买不到机票回家过年。没想到行政院宣布的小三通专案只限陆配与设籍金马地区居民，而且直到明年春节以后都没有放宽的可能。

台协会长们一致痛批，这是蔡政府面对24日“还我小三通大游行”压力下急就章推出的临时措施，根本没把台湾人权益放在眼里。

吴家莹指出，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜曾到金门视察，说是对金马地区的医疗能量有疑虑，“但桃园机场每天上万人入境都不担心，唯独担心厦门、福州过来的小三通航运，这在逻辑上根本说不通。”

为避免台湾本岛民众对台商带进疫情的疑虑，吴家莹、蒋佩琪声明，在大陆做一次PCR核酸检测只需8元人民币（约1.55新元），他们主动要求，凡要从福建搭船小三通返台者，皆需主动出示48小时内PCR阴性证明，相信台商、台青、台干们都乐意配合。

吴家莹痛心疾首地说，这几天台湾在讨论“庙堂之上，朽木为官”，行政院就活生生上演一个范例，希望蔡英文执政当局勿执迷不悟，在这次九合一选举大败后，学会真正替老百姓思考。

此外，吴家莹建议，原本两岸也有直航船班，只是疫情之后改成载货，例如厦门就有开往高雄、台中、基隆的客轮，一班可载600人，10班就是6000人，如果能够恢复，对于补充春节运能不无小补。

福州一名台商任姐说，疫情以来已三年没返台，福建台商圈去年开始就不断向陆委会、海基会请愿希望开放小三通，但陆委会始终以大陆疫情严峻为由敷衍推托，“完全没有把民众的福祉放在心上，令人寒透了心。现在既然要开放，仍旧只愿意做半套，这些以折腾民众为乐的蔡政府官员，内心实在太扭曲太黑暗。”