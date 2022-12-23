中国国务院联防联控机制：三级医院要兜住医疗救治底线

中国国务院联防联控机制医疗救治组召开全国电视电话会议，要求三级医院兜住医疗救治和生命保障的底线，全力做好老年和儿童重症患者医疗救治。

据中国国家卫生健康委员会官方网站消息，中国国务院联防联控机制星期三（12月21日）的会议指出，中国疫情防控进入新阶段后，各地要充分认识新阶段新形势新任务，扎实做好医疗救治和资源准备工作，全力保障人民健康安全和经济社会发展。

会议强调，要牢牢抓住抓好重点人群和关键环节，把各项救治工作扎实做到位，坚决守住人民生命安全和身体健康防线。三级医院要兜住医疗救治和生命保障的底线，全力做好老年和儿童重症患者医疗救治。

会议提出，各地要建立三级医院分区包干责任制、明确三级医院与县医院对口支援关系、二级以上医院与养老院对口协作关系，压实牵头医院主体责任，任何医院不得以划定区域为理由推诿、拒收其他区域转来的重症患者。县医院要守住农村居民健康的重要关口。同时，要紧盯养老院等重点场所、120急救等重点环节，确保医疗救治有序开展。

会议要求，要及时转变工作思路，切实担负起责任。要加大指挥调度和投入力度，细化实化具体化配套方案措施，全力做好医疗资源统筹调配，加强疫情形势监测，有序落实压峰措施，关注舆情社情。要主动担当、积极作为、靠前一步，把各项准备工作做足做到位。

中国国卫健委副主任李斌主持会议，中国国务院联防联控机制综合组组长、中国卫健委主任马晓伟出席会议并讲话。国家中医药局、国家疾控局负责人员、各地方卫生健康委负责人员和医疗救治组成员单位负责人员参加会议。