日媒：日本外长林芳正访华行程推迟至明年

日本外交部长林芳正原定本月下旬访华行程将推迟至明年。

综合日本广播协会（NHK）和日经中文网星期四（12月22日）报道，日本外长林芳正原本计划最快12月下旬赴中国访问，与中国外长王毅举行会谈。但由于中方对此行程安排示以难色，林芳正访华计划将推迟至明年开年后。

11月，日本首相岸田文雄与中国国家主席习近平在泰国举行首脑会谈，这是两国首脑在三年内进行的首次面对面会谈。

双方在会谈中一致表示，为了推动双边关系发展，两国将在包括首脑在内的所有层级开展密切沟通。其后，林芳正便开始筹划访华事宜，他原本打算最快12月下旬赴华与王毅举行会谈。

据日本政府相关人士透露，中方联系日方称，今年内接待林芳正有困难。为此，林芳正的访华安排将推迟到明年开年后。

有消息指，中国国内冠病疫情扩大，是林芳正访华行程推迟原因之一。中国在12月上旬松绑防疫措施，国内感染人数增加。

这是日本外长上自2019年12月以来再次访华。日本政府希望与中方不断开展对话，以改善双边关系，并期待以此次外长会谈为契机，激活部长级的“日中经济高层对话”等对话机制。为此，日本政府继续就林芳正访华日程与中方进行协调。

另据环球时报报道，对于林芳正拟于本月访华，中国外交部发言人汪文斌在12月14日的例行记者会上回应称：“中日之间保持各层级交往，构建契合新时代要求的稳定和建设性的中日关系符合两国利益。关于你提到的具体访问安排，目前我没有可以提供的消息。”