中国对两名美国国务院前官员实施制裁

中国外交部宣布对美国国务院前官员余茂春和托德·斯坦恩（Todd Stein）实施制裁，以报复美国因西藏人权问题对两名中国官员所实施的制裁。

据中国外交部美大司微信公众号“宽广太平洋”消息，中国外交部星期五（12月23日）发布公告，美国在12月9日借口所谓“西藏人权”问题，对两名中方官员进行非法制裁。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第四条、第五条、第六条规定，中方决定对余茂春和斯坦恩采取反制裁措施。

制裁措施包括冻结两人在中国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止中国境内的组织、个人与其进行有关交易活动；对其本人及直系亲属不予签发签证、不准入境。中国外交部长王毅已签署这项决定，并于12月23日起生效。

余茂春是美国国务院前中国政策首席顾问，目前是美国华盛顿智库哈德逊研究所，负责研拟抗华策略的中国中心主任。斯坦恩则是曾参与有关中国和西藏事务的美国国务院前官员，目前是美国国会及行政当局中国委员会（CECC）的副主任。

据报道，美国财政部在12月9日国际人权日前夕，宣布针对中国、俄罗斯、伊朗、缅甸等九个国家的40多个侵犯人权的实体和个人实施制裁，其中包括两名被指在西藏“严重侵犯人权”的中国官员。

美国财政部也对中国公民、大连远洋渔业董事长李振宇和平潭远洋创始人卓新荣以及他们所控制的十个实体实施制裁。两家公司直接或间接拥有的实体被禁止上市。