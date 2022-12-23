台湾监察院通过就“恩恩案”纠正新北市府单位

今年在台湾曾轰动一时的“恩恩案”在监察院的调查结果出炉，监察机构决定通过对新北市政府相关单位进行纠正，但没有提及将弹劾任何涉案官员。

据台湾《联合报》报道，台湾监察院星期三（12月21日）在社会福利及卫生环境委员会中通过了查案监委所提交的调查报告，决定纠正涉案的新竹市政府相关单位，详细结果预计将在下周举行的记者会上进一步说明。

据悉，该案的调查报告在11月26日举行的九合一大选投票日前就已大致底定，但基于政治考量，发布调查报告的时间点各查案监委有不同意见，尤其几名调查此案的监委近来在防疫相关案件中多扮演重要角色，已成为蓝营重点锁定对象。

报道称，经内部开会讨论后，调查监委才取得共识不在选前提出，避免让监察院再淌政治浑水，最终才在大选后的第一次社福卫环委员会中提出调查报告。

今年4月14日，新北市中和区一位名为恩恩的2岁男童，因冠病重症送往双和医院，经治疗后去世，恩恩父亲认为送医急救过程遭到延误。当时台湾政府中央发布的指引要求确诊者经卫生单位评估后才能派车送医，导致恩恩81分钟后才送达医院，引发舆论哗然。不过，新北市府指出规定皆依照中央指引，并否认延误就医。

由于当时新北市长侯友宜正寻求连任，外界也关注此案对新北市长选举的影响。监委9月7日实地走访新北市消防局后，监察院内即传出“纠正应该是跑不掉了”的说法，引发蓝营批评“政治办案”，国家机器助选民进党再一桩。