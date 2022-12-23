中国举重奥运冠军吕小军兴奋剂检测阳性被禁赛

国际兴奋剂检测机构宣布，中国举重奥运冠军吕小军在一次赛外兴奋剂检测中结果呈阳性，暂时被禁赛。吕小军回应称感到非常震惊，会配合调查，“还自己清白”。

综合北京青年报和澎湃新闻报道，国际兴奋剂检测机构（ITA）星期四（12月22日）发布的一份公告中显示，吕小军在今年10月30日的赛外检测提供的样本中，被检出促红细胞生成素（EPO）。

EPO被世界反兴奋剂机构列入禁用物质清单，规定运动员在赛中和赛外都不得使用该物质。EPO在医学上可用于治疗贫血，可以刺激红细胞生成，并提升体运输氧气的能力，从而增加耐力和表现。

在样本检测出违禁物质后，ITA已判定吕小军违反国际举联的反兴奋剂条例，因此暂时将其禁赛，不过吕小军仍有开启B瓶样本复检的权利。

据中国举重协会网站消息，吕小军星期五（12月23日）发声明回应称，他是在星期二（12月20日）得知样本检测结果呈非特定物质阳性。吕小军说，对此感到震惊，作为一名老运动员，他一直严格遵守国际举重联合会、世界反兴奋剂机构、中国反兴奋剂机构有关反兴奋剂的各项规定。

吕小军还说，使用兴奋剂有违他的底线和价值观，并称自己既无动机也没有理由在挚爱的举重生涯的最后一程使用任何禁用物质。

吕小军称，将配合相关机构展开调查，查出问题的真正原因，还自己清白。

中国举重协会星期五也就事件发布声明回应，称对吕小军兴奋剂检测呈阳性一事深感震惊，强调中国对举重运动员实施了最严格的反兴奋剂教育和管理，也接受了全世界最高频率的兴奋剂检查，从无违规行为。

声明还强调，中国决不姑息和容忍运动员使用兴奋剂。

中国举重协会说，相信国际检查机构和国际举联会查清事实，做出公正的裁决，在严厉打击兴奋剂违规行为的同时，也会保障干净运动员的合法权利。

这不是中国举重奥运冠军第一次被查出兴奋剂违规。国际奥委会2017年曾因涉嫌兴奋剂处罚了三名中国举重运动员，取消了他们2008年北京奥运获得的金牌，并对中国举重队处以禁赛一年的处罚。

现年38岁的吕小军曾获得三枚奥运金牌，他是伦敦和里约两届奥运会男子77公斤级冠军和东京奥运会男子81公斤级冠军得主。

除奥运冠军的身份外，吕小军还是一位全球知名的健身网红。他在社交媒体Youtube的单条健身视频最高播放量达到429万，除了篮球运动员姚明的“生涯十佳球”之外，还没有一个中国运动员的视频在海外有如此高影响力。