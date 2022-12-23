台警政署为八名特定保护人士每人安排至少两名警卫

台湾内政部最新报告显示，警政署为八名特定人士，每人至少安排两名安全警卫。

据台湾《自由时报》星期五（12月22日）报道，根据内政部送交立法院的最新报告，警政署执行中央机关首长暨特定人士安全警卫派遣任务，共计警卫对象为31人，派遣安全警卫人员106位，其中被列为特定人士共有八位，这份名单在报告中曝光。

八位特定人士是总统府祕书长李大维、国安会秘书长顾立雄、前副总统连战、前副总统萧万长、前副总统吕秀莲、前副总统吴敦义、前立法院长王金平以及已故前总统李登辉的夫人曾文惠。报告内容显示，在八位特定人士安全警卫派遣人数上，前副总统吕秀莲为四位安全警官，其余七人都是两位安全警官。

政府资深人士指出，中央政府对重要政界人士的安全警卫派遣任务，分为两种层级，现任正副总统、仍在礼遇期间的卸任正副总统，以及由总统直接核定的特定人士，是由国安局特勤中心执行特勤警卫保护。例如台积电创办人张忠谋担任总统特使、奉派出席亚太经合组织（APEC）会议期间，就获得总统核定为特定人士，由国安局特勤中心派出干员随行保护张忠谋。

另一层级则是由警政署执行中央机关首长暨特定人士安全警卫派遣任务，对象包括五院院长、行政院各部会首长，以及由内政部核定的特定人士，安全警卫派遣人数依警卫对象不同而有区别，从两人到36人不等。

根据内政部送交立法院的最新报告，以2022年6月底止的统计数字显示，警政署执行中央机关首长暨特定人士安全警卫派遣任务，共计警卫对象为31人，派遣安全警卫人员106位。

以警卫对象与核配安全警卫人数区分，台湾行政院长苏贞昌的安全警卫人数为36人（含寓所18人）居冠，立法院长游锡堃、司法院长许宗力均为六位警官（均含寓所四人），监察院长陈菊、考试院长均为两位，行政、立法、司法及监察等四院的副院长，以及14位部会首长均配两位安全警官。