中国流行病学专家曾光：第四针不能再用灭活疫苗

中国知名公共卫生与流行病学专家曾光说，接种第四剂冠病疫苗，不能再用灭活疫苗。

据每日经济新闻报道，曾光星期四（12月22日）在2022网易未来大会创新力论坛上，以《这波疫情风暴的成因和对策》为主题发表演讲时，作出以上表述。

曾光对公众关心的病毒传播途径及原因等方面知识进行解读。对于疫情风暴为什么来得这么快、这么凶猛，它将往什么方向发展？”

曾光说，从公共卫生的角度来看，一个传染病传播的速度快慢，取决于三个环节，即传染源、传播途径和易感人群，以及两个因素，即自然因素和社会因素。

他认为，在传染原传染源、传播途径和易感人群，以及自然因素和社会因素都发生巨大改变的现在，病例的大幅度上升不能归结为疫情的放开，而是综合原因造成。

曾光说：“不要再认为这个病是了不得的病，一有病就需要到传染病医院去隔离，甚至去重症病房（ICU），这是没必要的。面对疾病的侵袭，从过去预防为主，到确保不发生医疗挤兑、抢救重症病人为主的防疫手段，正有效限制疫情。”

曾光就现在不同人群给出了预防和治愈建议。对于大家关注的会不会发生二次感染、重复感染的问题，他说：“这次感染风波来得很重，一个特点是给我们普及了自然免疫。现在我们加强疫苗接种要快马加鞭，特别是要对老年人还没被感染的，对医务人员，对和公共接触比较多的人员，要率先进行疫苗接种。”

他强调，不管是以前打了两针还是三针的人员，都可以开始打第四针了。“第四针一定要变换疫苗，不能再用灭活疫苗了。”

此外，曾光还提到，从全中国来说，疫情还会持续两三个月，会横跨元旦、春节，也就是到春天来临的时候，是全国疫情好转的时候。

他说，人类是生活在病毒的世界里面的，病毒到地球已经是几亿年了，人类来到地球也不过万把年。“经验告诉我们，病毒在不断变异，我们身边的病毒也成千上万，有上万个病毒都可能发生变异，最后变异的是不是奥密克戎，是不是冠病病毒？有可能是它，也有可能有其他的病毒。”