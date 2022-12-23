新疆油田油气当量首破1700万吨

新疆油田油气当量今年首次突破1700万吨，且提前九天完成全年油气生产任务，实现连续八年油气生产“双超”。

据中新社星期五（12月23日）报道，截至12月22日，新疆油田今年累计生产原油1409万吨，天然气37.5亿立方米，同比净增70万吨和3.6亿立方米，油气当量首次突破1700万吨，且提前九天完成全年油气生产任务，实现连续八年油气生产“双超”。

今年以来，新疆油田推进新区效益建产，坚持建产必有效，全面优化产能结构和方案部署，优选实施高效产能，积极扩大大平台、集团式、工厂化产建模式，产建效率效益持续提升。全年累计完钻产能井722口，完成进尺145万米，新建原油产能223万吨，天然气4.1亿立方米，新井平均日产油9.5吨，同比提升10%。

在重点区块，世界最大砾岩油田玛湖油田，实现年产油突破300万吨；中国最大整装超稠油油田风城油田，年产稠油超180万吨；吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区，年产页岩油超50万吨，有力地支撑了新疆油田油气产量实现新突破。

新疆油田开发处处长戴勇说：“我们下一步将加大油气资源勘探开发和增储上产力度，统筹市场化经营等各项工作，加快推进冬季保供重点工程和重点井施工，全力以赴保产稳链，全力打好打赢油气生产收官战、冬季保供攻坚战，在提前完成全年生产任务的基础上，向生产原油1442万吨、天然气38.5亿立方米，油气当量超产100万吨的奋斗目标发起冲击。”

据悉，新疆油田是新中国成立后建设的第一个大油田，以勘探开发准噶尔盆地为主战场，涵盖科研、油气预探、油藏评价、油气开发生产、油气储运销售、新能源等18项业务。自建设以来，累计开发油气田33个，累计生产原油近4.3亿吨、天然气近990亿立方米。