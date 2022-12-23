全球大举发展核电 马英九：台湾缺的是知错能改的政府

全球已大举支持发展核能，台湾在缺电的情况下仍坚持排除核能推动2050年净零碳排政策，令前总统马英九直批台湾目前缺的是一个知错能改的政府。

据中时新闻网报道，台湾近年发生多次跳电，致使全台多次大停电，外界担忧缺电，但又因迫在眉睫的2050年净零碳排政策使缺电危机更难解，中华核能学会星期五（12月23日）召开会员大会及论坛邀请前总统马英九与会。

马英九说，全球已支持核能，以核养绿、以核减碳等，台湾不缺技术、资金或人才，唯一缺的是知错能改的政府，既然不能改政策就换政府，只有这样才能救台湾，否则会一步步沦落下去。

中华核能学会23日召开第32届理监事第三次会员大会，同时庆祝核能学会成立50周年，举办台湾发展核能的契机-小型模组化反应器论坛。

马英九在论坛总结讲话时说，台湾的核能政策原地踏步甚至有点退步，在他任内重视能源问题，如办理能源之旅，邀请部会首长媒体高层了解能源现况，下任后也关心此议题，但近六年来有五次大停电影响台湾，如台积电董事长刘德音也提及要关心电够不够用等议题，三三会会长林伯丰近日提及应把核能配比提升至30％，并呼吁开放企业兴建SMR（小型模组化反应器）。

马英九提及，台湾行政院虽然今年提出2050年净零碳排路径，却排除掉核能“不可思议”，民进党政府就是意识型态做祟，忽略台湾供电不稳，2050年净零将成为天方夜谭，尤其不减碳世界可能会沦亡，但政府却不愿接受现实，宁可用上兆的再生能源取代核能，等同用另一个绿能取代另一个绿能，他更引用媒体社会讽刺经济部长王美花“美花 美花 瞒天下”。

马英九引述多国及多个媒体均提及核能是减碳工具、以核减碳的重要性，甚至连国际能源总署也指出，2050年核能要加倍，皆代表核能是减碳路上不可或缺的工具，应该要把核二、核三延役，核四重启，政府不应死抱非核家园。

马英九强调，尤其在俄乌战争延烧的当下，能源已成为战略武器，甚至原本今年要非核的德国也宣布延长核电厂，发生过福岛核灾的日本也已重启核电，韩国更大力发展核电，法国更要再兴建14座核电厂，美国也提出核电援外计划。