英媒：台积电正与供应商洽谈在欧洲设厂

英媒报道称，台湾晶圆厂巨头台积电正为可能在德国东部城市德勒斯登设立首座欧洲工厂的事宜，与关键供应商进行深度磋商。

英国《金融时报》星期五（12月23日）首度披露这项消息。知情人士透露，台积电将于明年初派出公司高层前往德国，与德国政府商讨台积电在当地设厂，德国政府所能给予的支持，以及当地的供应链能力。

知情人士说，这将是台积电高管在六个月内的第二次出访，预计不久后台积电将就是否投资数十亿美元建厂做出最终决定。如果建设案成立，这座工厂最早将于2024年开始建设。

知情人士还透露，台积电目前正与几家材料和设备供应商进行磋商，并就德国设厂一事寻求他们的支持和投资。

一名已确定支持台积电设厂的关键材料供应商高管说：“我们会努力支持我们的客户，不会让（台积电）在沙漠中独自行走。”这名高管还说，台积电也将需要德国政府的支持。

报道称，台积电在德国的工厂将聚焦于22纳米和28纳米的芯片生产线，类似于台积电计划在日本与索尼合作开发的工厂所生产的芯片。不过，台积电将不得不权衡在德勒斯登建厂是否会对其人力资源造成过大的压力，因为台积电已派出几百名工程师来支持它在美国建造的新工厂。此外，台积电还需要再部署500到600名工程师支持在日本设厂的计划。