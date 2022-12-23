调查：港人报复式旅行成亚洲之冠

香港近日放宽防疫措施，总部位于香港的旅游科技公司客路（Klook）公布调查发现近九成受访港人计划在未来一年内外游，其中三分之一渴望至少出游两至四次。

据《明报》星期五（12月23日）报道，尽管七成的港人担心全球经济衰退的影响，但近九成人仍渴望旅行，更有约三分之一的港人已经预订2023年的旅行行程。

虽然全球经济开始衰退，亚洲旅客并未放弃旅行计划，约三成半的人选择较近目的地或在淡季旅行，而34%的人愿意削减其他开支以拨作旅行费用，但50%香港人更倾向提升旅游预算，成为亚洲的冠军。

根据Klook数据，撤消黄码后首星期平台上的海外活动预订量较去年同期大增28倍；在流量上，平台上与海外活动相关的资讯也急升20倍，中国大陆及澳门相关活动及内容的浏览量按星期增加逾一倍。

另外，在整体有关海外活动预订额呈上升趋势，人均预订额较去年同期增长近四成，尤以港人热门的旅行地点日本、韩国及新加坡升幅最为显著。

此外，在旅费预算上，63%的亚洲旅客担心与旅行相关的成本上升， 外游的渴望似乎更强烈，超过八成人的外游预算与去年相若，当中马来西亚、新加坡和日本旅客更留意旅费的支出数目。但每两名港人便有一人打算增加外游预算，成为全亚洲最高消费意欲的地区之一。

Klook香港区总经理岑皓祺认为，新一年旅客将保持高度适应力，以面对各种困难；并称在经历两年的疫情，人们比任何时候更加珍惜旅游体验。

岑皓祺预计2023年是旅游复苏的一年，而作为全球旅游及体验预订平台，Klook平台提供体验一站式的外游预订，包括海外景点门票、酒店住宿、交通等，并会时刻紧贴香港市场环境变化，迅速回应客人所需。

他说，近日所推出的全新旅游保险服务，以应对港人对旅游焦虑的需要，透过多元的保障降低出游的不确定性，加强对外游的信心。