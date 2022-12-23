中国医保局将排查并取消医保不合理限制

中国国家医保局印发文件，要求全面排查并取消医保不合理限制，包括对患者住院天数作出具体限制，导致推诿病人、分解住院等情况。

据中国新闻网星期五（12月23日）报道，中国国家医保局印发了《关于全面排查并取消医保不合理限制的通知》(以下简称《通知》)，就住院医疗服务、门诊医疗服务和医保考核管理精细化方面存在的不合理限制进行排查。

医药服务管理司相关负责人称，当局将排查是否存在医保对定点医疗机构年度总额预算/总额控制不科学不规范且缺乏合理调整机制，以及是否存在对患者住院天数作出具体限制，导致推诿病人、分解住院等情况。

门诊医疗服务方面，当局将排查是否存在医保对参保患者用药规定具体天数或金额上限，导致医疗机构不能或不便于开具长期处方；中国医保局也将排查是否存在医保直接搬用有关部门管理指标作为医保部门管理指标，如住院、门诊次均费用、药占比等，导致医疗机构及参保人员误认为是医保部门的管理规定。

据介绍，按照《通知》部署，排查工作分三个阶段进行。一是2022年12月底前，统筹地区医保部门开展自查自纠，形成问题清单，根据具体情况逐一落实整改措施。二是2023年1月31日前，省级医保部门汇总全省情况，形成全省排查和取消医保合理限制的整改情况报告。三是2023年2月底前，国家医保局开展工作督导和调度，通过多种渠道了解各地排查及整改实际情况，进行工作总结。对有突出成效的地区予以表扬和肯定，对未解决实际问题、走过场的地区进行通报批评。