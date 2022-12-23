港官员谈“中国制造”标签事件：会留意美方行动再作应对

世贸裁定美国要求香港产品贴上“中国制造”标签的做法违规，美国可以上诉。香港商务及经济发展局局长丘应桦说，如何上诉要看美国的做法，香港政府会密切研究，再决定后续行动。

据网媒“香港01”报道，美国前年因《香港国安法》禁止香港出口产品标记“香港制造”。世贸争端解决机构专家组裁定此举违规，美方可以在60天内上诉。丘应桦星期五（12月23日）在电台说，世贸上诉机构受到美方阻挠、并没有委员，上诉要看美国怎样做，香港政府会密切研究他们的做法，再决定后续行动。

丘应桦称，港美贸易，美方一直是得益者，香港向美国出口产品不多，相关规定“影响是很轻微的”。政府寻求世贸裁决，最主要是还香港公道，强调香港作为世贸成员，应享有同等待遇，不应面对美国单方面的歧视性规定。

丘应桦强调，“香港制造”受全世界认可及欢迎，代表了优质，改为“中国制造”会对消费者造成混乱，对消费者也不公平。

美国已表明无意改变规定，被问到如果美国“上诉”是否意味无限期的拖延，丘应桦指出，政府内部会探讨各种可能性，密切留意美国行动再决定后续应对。

另外，香港厂商会常务副会长卢金荣说，主要受标示影响的是食品和中药行业。厂商会有权为香港产品签发“产地来源证”。卢金荣批评美国的规定出自政治目的，误导消费者，无视香港的商贸自主及世贸成员身份。他说，过去两年多，香港产品入口美国标签虽改为“中国制造”，报关仍是来自香港，关税不受影响，所以主要增加了行政工作及成本，个别行业因无法标示“香港制造”，影响竞争力，要通过品牌宣传补救。

卢金荣说，会支持香港政府继续向美国及世贸交涉。