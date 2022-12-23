传赴德国设厂 台积电：目前没有具体计划

针对英媒报道称台积电计划在德国设厂，最快2024年动工，台积电回应，不排除任何可能性，但目前没有具体计划。

英国《金融时报》星期五（12月23日）的报道披露，台积电目前正与关键供应商进行深度磋商，预计2023年初派遣团队前往德国，讨论可能在当地设厂一事，包括德国政府所能提供的支持程度，以及当地的供应链能力。

综合台湾《联合报》和中央社报道，台积电公关处对此回应称：“设厂地点选择有诸多考量因素，台积公司拓展全球制造版图是基于客户需求、商机、营运效率和成本经济等多方面之考量，不排除任何可能性，但目前没有具体计划。一切以公司正式对外公告为主。”

台积电在拍板美国新厂与日本熊本厂2024年开出产能的投资计划后，台积电到欧洲设厂的传闻也持续传出，包括德国、捷克、意大利等地都是欧洲媒体传闻的焦点，甚至有意大利媒体报道台湾官方曾与当地洽谈设厂的可能性，不过到目前为止只有英特尔正式对外宣布有意在意大利设立先进封装厂的计划。

对于海外设厂议题，台积电董事长刘德音曾在股东会上明确指出，台积电到海外建厂是以客户需求为主要考量，目前台积电已经在美国和日本开始建厂，欧洲客户比较少，目前持续评估中，但还没有具体方案。

有半导体业者指出，台积电已在美国与日本两地设厂，其中，美国亚利桑那州厂不仅将制程技术由五纳米提升为四纳米，并扩大投资三纳米，产能规模也扩增至月产5万片。

为因应美国及日本厂需求，台积电已外派工程师前往支援，业者认为，台积电未来若再前往德国投资设厂，人力方面恐将更加吃紧；营运获利压力也会因此进一步升高。