中国驻韩大使馆就韩媒“海外警察站”指控表示遗憾

针对有韩国媒体指中国在首尔设立“海外警察站”，中国驻韩国大使馆发言人就事表示遗憾，并指报道“毫无根据。”

中新社报道，中国驻韩国大使馆发言人星期五（12月23日）说，使馆注意到韩国媒体报道引述“情报消息”，指中国在首尔设立“海外警察站”，并以江南某家餐厅为疑似“据点”。

发言人说：“我对此表示遗憾。有关报道毫无事实依据，完全是子虚乌有，所谓中国‘海外警察站’根本不存在。”

发言人强调，中国一贯坚持不干涉内政原则，严格遵守国际法，尊重各国司法主权。多年来，中国公安、检察部门与韩国警方、检方建立了密切的沟通渠道，保持着高水平的双边合作。

中国驻韩国大使馆也与韩方有关部门保持着密切沟通。个别韩国媒体相关报道不实，令人遗憾，希望有关媒体停止捕风捉影和蓄意炒作，为促进和加强中韩两国人民之间的理解与友好感情多做实事。

据报道，总部设于西班牙的非政府组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）近日发布报告称，中国当局在53个国家包括韩国设立了102个警察服务站。报告指中国公安以监视、骚扰和强制遣返等方式，针对居住在国外的中国公民，迫使一些人回国接受刑事指控。

中国当局驳回了这些指控，并称这些设施是由志愿者运营的中心，主要是协助中国公民更新证件，并且提供在冠病疫情期间中断的其他服务。

中国外交部发言人毛宁星期四（22日）在例行记者会上应询时说，中国一贯坚持不干涉内政原则，严格遵守国际法，尊重各国司法主权。所谓中国“海外警察站”根本不存在。

韩国多个政府部门和机构正对警察站指控展开调查。韩国外交部说，“尚未弄清相关情况，还是考虑外交关系而不愿具体表态”。