中国医学专家：老年人规律吃药 莫去人群聚集地

就老年人冬季防疫问题，中国医学专家称，老年人在这个冬季要特别注意保暖，尽量不去人群聚集的地方，节假日看望老人时也一定要做好个人清洁工作。

据澎湃新闻报道，中国工程院院士、上海市糖尿病研究所所长贾伟平，上海市疾病预防控制中心副主任、主任医师吴寰宇，星期五（12月23日）接受媒体采访，就老年人相关的冬季疫情防控问题予以解答。

贾伟平为老年人过寒冬提出了三点建议。

第一，要戴好口罩、勤洗手，保持社交距离。他建议在公众场合交谈时不要摘口罩，在外用餐时也尽量有所遮挡。

第二，老年人要做好保暖，防止温度突然下降使人体血管收缩，激发体内神经内分泌反应，可能会对有心血管疾病的老年患者带来风险影响。做好保暖也是防止老年人感冒发烧，这对有有基础疾病的老人尤其重要。

第三，起居要正常，尤其不要恐慌。部分老年糖尿病和高血压患者担心血糖血压升高，贾伟平说，天冷时血压和血糖本来就会升高一点，如果以往血糖、血压的控制比较平稳，现在也不要太担心，做好个人防护。

吴寰宇则建议市民减少外出，尤其是老年人，并且特别要避免到人群聚集的场所，尤其是密闭场所。他指出，冬天一些场所为了保暖，通气效果减弱，因此更要注意。

针对通风问题，吴寰宇还建议，居家必须注意开窗通风，把空气中可能存在的风险降低。但通风前要让老年人做好保暖，不要让老人对着风口。

吴寰宇还说，除了戴好口罩，前往公共场所还应该注意手卫生，外出期间如有接触公共物品，要勤洗手、注意手部消毒。

针对有慢性基础性疾病的人群，尤其是老人，吴寰宇说，近期要把基础疾病管理好，保持规律，科学用药。同时，保持良好的心态，不要焦虑。保持规律的饮食作息，鼓励多喝水。通过这些措施，最终有助于提高免疫力。

就节日是否可以探望老人的问题，吴寰宇回答称，如果看望老年人，一定要做好防护措施，和老人接触时，要做好相应的清洁工作。