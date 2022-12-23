华为与诺基亚续签专利许可协议

华为公司已经决定，延长给诺基亚的专利授权协议。

据彭博社星期五（12月23日）报道，华为和诺基亚的续约进展表明，尽管美国指责华为对国家安全构成威胁并对其施加制裁，华为在网络技术方面继续领先，市场对取得华为下一代通信专利的需求依然强劲。

华为没有透露交易的细节，称条款保密。

美国的科技出口限制削弱了华为的智能手机业务，并限制了它向发达市场销售高级设备，但华为正试图开拓新的市场和业务。

在宣布计划从2021年开始扩大许可业务之后，华为已经开始向全球最大智能手机品牌征收特许权使用费，其中包括苹果公司和三星电子。

华为知识产权部部长樊志勇称，2022年华为已签署了20多项专利许可协议，涵盖智能手机、互联汽车、网络和物联网。

樊志勇说，仅在汽车行业，华为就和大约15家汽车制造商达成了使用其先进无线技术的协议，其中包括奥迪、奔驰、宝马和兰博基尼等知名品牌。

彭博社的报道称，知识产权合作是华为在欧洲等发达市场仍能取得重大进展的少数几个领域之一。

目前，华为仍是超高速宽带技术专利的最大持有者，该技术正迅速成为全球移动用户的主流。华为还在寻找其他收入来源，包括向汽车制造商、煤矿和工业园区等非传统的客户销售人工智能和无线通信设备。

特朗普政府期间实施的一系列出口禁令阻止了华为获得一系列关键的美国技术，削弱了其制造智能手机和服务器等先进产品的能力。针对中国科技巨头的行动在拜登政府时期有所扩大，也把矛头对准了中国制造的半导体。

华为在2022年前三季度的净利润下降了40%，尽管该公司在研究上投入了大量资金，以保持其在5G网络方面的领先地位。