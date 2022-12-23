下午察：中俄联合海上军演剑指何方？

中俄海军星期三（12月21日）起在浙江以东海域举行为期一周的联合军事演习，双方总共派出10艘船舰，包括潜水艇。这也是中俄两国海军自2012年以来的第10次军演，今年的演习课题为“联合维护海上安全”，设置联合封控、临检拿捕、联合防空、联合救援、联合反潜等项目。

新华社报道称，联合演习旨在展示双方加强共同应对海上安全威胁、维护国际和地区和平稳定的决心能力，以及进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系。

俄罗斯国防部也在一份声明中表示：“演习的目的是为了加强俄罗斯与中国海军的合作，维护亚太地区的和平与稳定。”

中俄两国海军在一片举世瞩目的海域进行大规模的军事演习，自然不是无的放矢，这场军演究竟剑指何方？

“最靠近台湾”的一次中俄军演

中俄常年海上军演已经进行了10年，几乎每年都会换一个海域进行。但是今年的演习地点一公布就触动了台湾媒体的神经。

台视新闻、《自由时报》和《联合报》等多家媒体纷纷点出，军演范围最南端的福建台山列岛以东海空域，距离台湾最近只有300多公里，是“10年来最靠近台湾的一次”。

而且，2022年8月美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，北京还以颜色，解放军展开“锁台”军演，一度影响台湾地区空路和海路的运输与交通，这次联合演习的项目中包括了“联合封控”，很难不让人产生联想。

美国众议院议长佩洛西（中）8月初访问台湾，北京还以颜色展开“锁台”军演，8月4日至15日围绕台湾举行实弹演习。（互联网）

中国官媒《环球时报》在星期三题为《中俄联合军演，理直气壮正大光明》的社评中说：“但凡军演肯定具有一定的威慑作用。我们看到，真正对中俄联合军演感到担忧甚至害怕的，就那么几个，基本都出于做贼心虚的心理。”

社评承认，中俄这次军演确实离台湾不远，而且包括联合封控等项目。“台独分子愿意对号入座，那也没问题，我们也没想着让他们睡好觉。但说到底，让他们睡不好觉的根源还是他们的台独倾向，如果不想搞台独，就不可能对大陆的联合军演感到如芒在背。”

《国防时报》新媒体账号“国防时报排头兵”也在星期四（22日）傍晚发文说：“台当局、日本、美国对中俄军演也是高度关注，不断窥视监测中俄舰机的一举一动。”

据报道，美军三架P-8A反潜巡逻机、一架E-3G预警机和一架RC-135V侦察机星期三分别从日本冲绳岛嘉手纳基地和菲律宾呂宋岛克拉克基地起飞，在台湾海峡和南中国海进行频繁的侦察活动。

美国空军的E-3G预警机。（互联网）

如此看来，中俄海军把演习进行到了“台湾家门口”，确实有向台湾执政当局亮剑警告的意思，但恐怕也不仅于此。

俄罗斯借此展现在太平洋的实力

俄罗斯2022年2月24日挥军入侵乌克兰，迄今已经有10个月。但人们印象中强大的俄罗斯大军，至今没有啃下乌克兰这块硬骨头，让很多人大跌眼镜。尤其是，作为俄罗斯海军黑海舰队旗舰的“莫斯科号”巡洋舰，唯一一次参加俄乌战争就在2022年4月被乌克兰军队以两枚海王星导弹击沉于黑海，让俄罗斯海军颜面无光。

台湾《全球防卫》杂志采访主任陈国铭星期四在台视新闻节目上分析，中俄举行联合海上军事演习，意味着俄罗斯西线有战事的同时，还有余力参加东边的大型军演，借此展现该国在太平洋的实力。

而且，领衔参加中俄联合海上军演的太平洋舰队旗舰，还是与“莫斯科号”同级的万吨巡洋舰“瓦良格号”。

参加中俄联合海上军演的俄罗斯太平洋舰队旗舰瓦良格号。（互联网）

专门研究中东欧的法国地缘政治分析家布纳特（Ulrich Bounat）接受法国广播电台访问时也说，参加联合军演是向全世界展示俄罗斯并不孤立的方式。

俄罗斯因入侵乌克兰遭到西方国家的严厉制裁后，莫斯科就一直尝试加强并展现它与北京的政治、安全和经济关系，俄罗斯总统普京把中国国家主席习近平视为抗击美国和西方的关键盟友。

法新社在一篇报道中引述俄罗斯陆军总司令格拉西莫夫的话说，联合海军演习是为了回应美军姿态。他说：“这种合作是对美国在该地区咄咄逼人的军力集结的自然反应。我们正在进行的演习是严格遵守国际法的。”

俄罗斯陆军总司令格拉西莫夫说，联合海军演习是为了回应美军姿态。（互联网）

格拉西莫夫在与外国军事代表的简报会上也说，这次演习目的是提高俄中两国部队的战斗准备，以及抵御新挑战与威吓的能力。

其实，在苏联解体后，俄罗斯综合国力急剧衰退，其国际地位和影响力也日趋下滑，但该国仍然是核弹储量第二大国，强大的陆地核力量足以震慑他国并让美国颇为忌惮。

而中国近几年来与美国的战略竞争加剧，多个领域都受到美国围堵、牵制，中俄携手回应美国的威胁，同时也提醒全世界，俄罗斯仍是不容忽视的一股军事力量。

中国能从这样的军事合作中得到什么好处？

不过，与一个配备落后数十年而且严重老化的海军一起演习，中国网络上出现了“中国没有必要向俄罗斯学习”的声音，有人甚至质疑：中国从这样的军事合作中能够得到什么好处？

中国军事评论员宋忠平回应时指出，虽然“瓦良格号”是较为老旧的大型水面舰艇，但参加演习的俄罗斯中轻型军舰是新的，“麻雀虽小，五脏俱全”，俄罗斯的海军仍存在优势。

中国东部战区海军参谋部训练处副处长刘冰雪则对《环球时报》介绍，这次演习中俄海军首次采取“不经兵力集结，不经港案磋商，直赴演习海区，直接展开行动”的模式组织实施，这在世界海军范围内，都是罕见的。

中俄第10次举行常年海上军演，发出两国关系并没有因为俄罗斯侵略乌克兰发生太大变化的重要信号。两国仍然是亲密的战友，无论军演针对的是美日还是台湾，亮剑威慑和敦睦军谊的效果都已经达到。

而且，联合防空和反潜等海上军演项目能够顺利进行，也显示两军保持着一定的互操作性，意味着如果太平洋“有事”，中俄海军将是人们必须正眼相看的武装力量。