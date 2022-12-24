中国民政部要求确保社会福利机构等买得到药买得起药

中国民政部星期五（12月22日）召开全国养老机构、社会福利机构疫情防控工作视频会议，强调各地民政部门要建立常态化调度制度，及时做好协调保障工作，确保养老机构、社会福利机构买得到药、买得起药。

根据新华社报道，民政部在会议上就全力推动疫情防控中养老机构、社会福利机构就医用药优先保障工作进行专项部署。

会议指出，国务院联防联控机制对养老机构、社会福利机构就医用药优先保障有明确部署。各地民政部门要立即开展养老机构、社会福利机构就医用药情况摸底调查工作，尽快摸清药品储备、医疗救治、健康服务、疫苗接种、部门应急处置预案等底数情况。要根据摸底情况汇总形成疫情防控困难问题及紧急药品物资需求清单，会同相关部门共同加强保障和落实。

会议强调，各地民政部门要建立常态化调度制度，及时做好协调保障工作，确保养老机构、社会福利机构买得到药、买得起药。对机构确有严重困难的，要请当地党委政府给予支持。

在畅通转运、治疗通道方面，会议要求，各地民政部门要会同卫健部门等明确养老机构感染者转运、治疗定点单位，确保能随时对接、处理。

目前，中国儿童福利机构内病残儿童比例超过90%，重病重残儿童多，就医用药需求量大。

为此，会议要求为每一名儿童建立健康安全档案，每日开展健康监测，发现异常情况第一时间处置，情况紧急的，立即送外就医诊治。要建立机构内儿童就医绿色通道，确保机构内儿童能够第一时间送医、第一时间救治。