中国驻欧盟新大使傅聪：俄乌冲突给中欧关系施压

中国驻欧盟新任大使傅聪说，俄乌冲突让中国陷入“非常艰难的处境”，也给中欧关系施压。

傅聪星期四（12月22日）接受香港《南华早报》专访时，作出以上表述。这篇报道星期五（23日）刊发，这是傅聪在本月接任中国驻欧盟使团大使以来，接受的首个专访。

他承认，“乌克兰危机已成为中国与欧盟双边关系的难题”，即使北京不认为“它是个问题跟别说是难题”。

傅聪填补悬空一年的中国驻欧盟使团大使职务，在那期间俄乌战争和中俄密切联系影响了中国与欧盟的双边关系。欧洲领导人坚称中国应该谴责俄罗斯入侵乌克兰，并动用其影响力协助结束战争。

傅聪说，他上任的任务之一，是让中国与欧盟关系“去掉政治化”。他提醒欧洲中国在俄乌战争发生的第二天（2月25日）就呼吁提出和平解决方案。

傅聪说：“特别军事行动开始的第二天，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京通话，习近平主席在通话中明确倡议寻求和平解决大方案。但人们都忘了这点。”

傅聪坚称，中国未从这场战争中受益，也不想这场冲突延长。“我们将自己视为是这场危机的附带损害（collateral damage）。俄罗斯和乌克兰都是我们的好朋友，我们不想在朋友之间选边站。这是我们立场的基点。”

他还说，“从政治层面来说，这场危机让我们陷入非常困难的处境，也给我们与欧洲的关系施加很大的压力。”

欧盟理事会主席米歇尔本月稍早访问北京时，敦促中国国家主席习近平就俄乌冲突，发挥中国对俄罗斯的影响力。