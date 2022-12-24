美众院通过1.7万亿美元拨款法案 供台20亿美元军贷

美国众议院赶在今年底前通过1.7万亿美元（下同，约2.3万亿新元）的综合拨款法案，避免部分政府机构停摆。此法案中有涉及台湾条文，主要包括授权美国务院提供台湾最多20亿美元的军事融资直接贷款。

综合外电报道，继参议院后，美国众议院当地时间星期五（12月23日）以225票同意、201票反对通过拨款法案，接下来将交付总统拜登签署成法。拜登已于23日签署2023财政年度国防授权法案（NDAA）。

除了外国军事融资（Foreign Military Financing，简称FMF）贷款外，法案的涉台项目还包括挹注400万美元于全球合作暨训练架构（GCTF），以及提供台湾学人计划”经费，资助美国官员到台湾学习交流两年。但未纳入2023财政年度国防授权法案授权提供台湾的无偿军援。

2023财政年度NDAA授权美国行政部门，未来五年提供台湾100亿美元FMF无偿军援，每年至多20亿美元。NDAA还要求美国国务院与国防部优先并加速处理台湾军购需求，不得以包裹出售为由延迟处理，并呼吁邀请台湾参与2024年环太平洋军演。

拨款法案还拨出约450亿美元的资金给乌克兰和北大西洋公约组织（NATO）盟友。虽然军援乌克兰是美国民主和共和两党的共识，但这笔金额仍让部分共和党众议员颇有微词，认为钱更应该优先花在美国事务上。