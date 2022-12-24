香港正面临冠病类鼻疽等三传染病夹击

在香港逐步放宽社交距离措施之际，当地面临冠病疫情、呼吸道合胞病毒和类鼻疽三种传染病夹击，病例都有上升迹象。

据香港《星岛日报》报道，香港星期五（12月23日）通报新增2万零252起冠病确诊病例，并通报46人染疫离世，这是香港近一个月来再次通报2万起确诊病例。同时，香港还通报有53家安老院舍及14家残疾人士院舍出现确诊病例，共92名院友及14名员工确诊。

近期，香港社区通报的呼吸道合胞病毒阳性病例也有所增加。香港卫生署卫生防护中心通报，根据化验结果，在本月11日至17日的一周内，有66个样本验出带有呼吸道合胞病毒，比对前两周的33个和46个样本，呈现上升趋势。

不过，感染该病毒引起呼吸道感染的院舍则维持少数，月内只录得两起。但当局星期五已向全港学校发信，呼吁他们提高警觉。

卫生防护中心说，呼吸道合胞病毒可通过直接接触病人的分泌物或飞沫传播，或通过染污的手、食具或刚接触染有病人鼻分泌物的物件而间接传播，感染后通常会出现如发烧、发冷、食欲减退或身体痛楚等病症。

卫生防护中心也呼吁，由于包括流感及冠病等呼吸系统感染的病症可能会相似，为控制冠病疫情，市民必须尽快接种疫苗、尽早进行检测；市民尤其是小童、长者及长期病患者，若发现有呼吸道感染病症，应尽早求医。

另外，香港过去一周还通报三起感染类鼻疽的确诊病例。香港今年累计共通报46起类鼻疽病例，包括自8月起通报的30起居于深水埗区的病例。

香港呼吸系统科专科医生梁子超说，呼吸道合胞病毒正在北美洲地区广泛传播中，虽然香港验出带有病毒的样本目测只有几十个，但最近只是检查了数百个样本，带有此病毒的样本已占总数的一成左右，比例高于8月前的单位数案例，因此病毒很可能已开始在港流行。

梁子超提醒，呼吸道合胞病毒不能通过口罩有效压制到传播，目前也还没研发出疫苗，若出现病症要尽快就医处理。