青岛日增50万人感染 未来两天增速10%

中国山东省青岛市卫生健康委员会主任薄涛星期五（12月23日）介绍，当前青岛的冠病感染发病正处于高峰来临前的快速传播阶段。按照监测数据推测，青岛目前每日新增感染量为49万人至53万人，未来两天（24日和25日）将在此基础上以10%增速增加。

根据2022年3月17日，青岛市统计局、中国国家统计局青岛调查队联合发布《2021年青岛市国民经济和社会发展统计公报》显示，2021年青岛常住总人口1025.67万人。

若据青岛市卫健委数据，每日新增感染量为49万人至53万人，以50万计，每日新增感染人数约占青岛全市人口数的5%左右。

据《青岛日报》报道，目前青岛市已建立并完善分级分类诊疗体系，构筑了医疗救治三道防线。

第一道防线是社区诊疗点、发热诊室和医院发热门诊。各区市社区卫生服务中心、乡镇卫生院开设发热诊室201家，并拓展了3371个社区诊疗点，轻症患者在此就可以得到诊治。

如果患者为重症，社区医生初步判断后会将他有序定向地转至发热门诊。截至目前，全市发热门诊应设尽设，应开尽开。二级以上医疗机构开设发热门诊（发热诊室）151家。

第二道防线为二级以上医院普通病床，定点医院和三级医院分院（原亚定点医院）病床。青岛市现有二级以上医院床位数接近三万张，两个定点医院的床位数为1540张。原有方舱医院升级为三级医院的分院，共有11769张床位。

第三道防线为重症病床。全市共有2309张重症床位，匹配1.2万名重症医护人员。现有普通救护车307辆，负压救护车137辆，车组人员配备齐全。全市26家互联网医院全部开设冠病咨询板块，可为市民提供远程免费咨询。

薄涛说：“只要大家共同努力，就可以把曲线拉得更平更长，让高峰期进程可控，为岛城医疗物资储备、医疗救治服务等赢得更多时间，从而减轻短期内的医疗资源挤兑现象。”

此外，青岛佳家康医养集团23日发布消息，将采购的53.8万片布洛芬向签约居民免费发放。居民在“佳有好医”小程式选择就近分院，预约后每人可领取四片布洛芬片。

民众领取时需佩戴口罩、保持间距有序排队，听从现场工作人员安排。退烧药为甲类非处方药，民众在用药前要仔细阅读药品使用说明，在药师指导下使用。提醒民众按需领取，将急需药品留给真正需要的人。同时，呼吁有儿童退烧药物的企业共同努力，解决当前儿童用药短缺的突出矛盾。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进星期六（24日）在微博发文称，青岛市估算未必精确，却契合人们的实际感受，也反映了该市卫健委对疫情传播形势的真实评估，因而是一次实事求是的勇敢实践，值得全国人民共同点赞。

他说，其他地方到昨天仍在沿用过去的统计方式，或许有其无奈的因由，但那种统计方式既不能反映现实，也严重背离民众的感受，导致对官方公布信息严肃性的侵蚀，损害了公信力，其弊端远大于那样做所能带来的好处。

胡锡进指出，青岛市卫健委的做法值得其他地方效仿，并说估算虽然存在偏差，但这种偏差要比老办法带着个位数的“准确”更容易得到人们的信任、理解和包容，对各项工作的指导意义也更强。

他赞扬青岛市带了个好头，希望各地及时跟进，重塑疫情数据的格局，在这个信息有些混乱的时候巩固官方数据的公信力和对防疫工作的指导作用。