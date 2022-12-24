美将中概股三年的退市时限缩短至两年

美国国会星期五（12月23日）通过表决，将在美上市中概股的退市时限从三年缩短至两年，以加大对中概股施压，迫使其财务审计更加透明。

据彭博社报道，这项包含在1.7万亿美元（约2.3万亿新元）综合拨款法案中的条例规定，如果美国监管机构无法全面检查审计底稿，这些公司被逐出纽约证券交易所和纳斯达克的时限将会加快，约200家在美国交易所上市的香港和中国大陆公司将可能受到波及。

推动这项条例的共和党籍议员肯尼迪（John Kennedy）在一份声明中说，自己一直以来都致力于争取，让美国政府能对使用美国资本的外国公司实施更多问责，监管机构也终于有权力“提醒中国，你没得选择要不要遵守规则”。

白宫称，美国总统拜登很快就将这项法案签署成法。

美国2020年立法规定，如果美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）检查人员无法按照2002年《萨班斯·奥克斯利法》的要求审核在美国上市公司的审计底稿，这些公司将在三年后被摘牌。

不过，北京一向来以国家安全和泄密隐患为由，不允许美国监管机构检查中企的审计底稿，中美两国多年来在这个问题上也一直存在着分歧。直到上周，PCAOB确认首次获得对中国大陆和香港公司审计底稿充分的检查权限后，紧张局势才有所缓解。