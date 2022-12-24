台媒：国民党预期明年春天完善两岸等议题论述

为了争取在2024年重返中央执政，国民党据悉将在明年春天完善对两岸、国际关系等议题的论述主调，并可能计划在明年派遣副主席以上层级的人员率团访问中国大陆。

据台湾《自由时报》报道，国民党党内人士透露，今年11月国民党赢得台湾九合一地方选举后，党中央就已着手准备2024年的台湾总统大选。

据悉，为因应这场大选，国民党明年初将陆续安排内部座谈，以整理出国民党的两岸、国际与国安论述，预计这些论述将于明年3月至4月完成。

除了国民党主席朱立伦过去经常提到的“亲美、友陆、和日”以及“2D战略”之外，国民党部将进一步针对台湾当前面临的挑战，提出多项更具体的两岸、国际、国安相关政策，为2024重返执政预做准备。

此外，党内也猜测，朱立伦等国民党中央人士明年将全面出访，除了美国、日本、欧洲以及东南亚国家，同时也可能派遣副主席以上层级的访问团前往中国大陆。

报道称，近期台湾立法院国防外交委员会的蓝营立委就组团前往泰缅地区，一方面勘查“异域孤军”英灵，准备明年迎回台湾，也要重新再连结当地的组织网络。

由于这次九合一选举大胜，选后迄今已有包括德国、美国智库以及日本、欧洲等多位学者和政要人士拜访国民党中央党部。

国民党党内人士称，这是因为国际访团、外馆与外媒都已经嗅到2024年台湾可能政党再轮替，因此都开始加强关注国民党的两岸与国际论述。今年国民党国际事务部已经略有小成，稳住对日、对美等重要传统友邦关系，同时也预期透过明年全面出击，不仅让国民党的声音被美国听见，更要让世界其他国家也都了解。