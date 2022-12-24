中国科学院院士蒋华良在上海病逝

中国科学院院士、中科院上海药物研究所原所长蒋华良星期五（12月23日）在上海病逝，终年57岁。中科院并未公布蒋华良具体病因。

据中国科学院上海药物所官网消息，蒋华良治丧工作小组23日通报，中国著名药学家、中国科学院院士、中国民主同盟盟员、中国科学院上海药物研究所原所长、研究员蒋华良先生因病医治无效，于2022年12月23日15点54分在上海逝世，终年57岁。

上海药物所发出的讣告称，蒋华良治学严谨、学识渊博、肩负重任、攻艰克难，把全部精力奉献于药物科学基础研究和新药发现，积极推动中国药物科学发展。他一生潜心科学、求实创新、奖掖后学，为创新药物研发和药学事业发展做出了不可磨灭的杰出贡献。

蒋华良曾经因为领导团队研究发现中成药双黄连口服液可抑制冠病病毒，引发过争议。

据新华社2020年1月底的报道，中国科学院上海药物研究所、武汉病毒研究所联合研究初步发现，中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒。

此前，上海药物所启动由中科院院士蒋华良牵头的抗新型冠状病毒感染肺炎药物研究应急攻关团队，在前期沙斯（SARS）相关研究和药物发现成果基础上，聚焦针对该病毒的治疗候选新药筛选、评价和老药新用研究。目前，双黄连口服液已在上海公共卫生临床中心、华中科技大学附属同济医院开展临床研究。

随后《人民日报》《科技日报》《中国青年报》等中国官媒均报道双黄连口服液可抑制冠病病毒的消息，引起民众抢购热潮。

财新网2020年2月2日引述专家的报道，批评未有具体临床实验数据发布双黄连口服液可抑制冠病病毒的做法不可取。

厦门大学附属翔安医院重症医学科主任医师李克说：“我不会给病人或普通人使用双黄连口服液，既没有实验数据释放出来也没有临床数据，隔空释放消息，我是不会信的！所谓隔空就是不在正规学术刊物发表，而是所谓媒体。”

他说：“作为医生来说最大的感受就是，能不能科学正规点！作为懂点科学的老百姓来说，现在骗子太多，目前这种情况下，不确定的事，最好不要发布，搞科学的研究所发布消息还是要慎重！老百姓的科学知识还是贫乏，一有风吹草动，就能买断货。所谓的病急乱投医。”