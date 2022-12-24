港医务局长：确诊病例回升 医疗系统承压

香港逐步放宽社交距离措施后，冠病确诊病例再回升至2万起水平。香港医务卫生局长卢宠茂坦承，随着冬季来临及社会民生活动的增加，冠病染疫人数回升，医疗系统正面临着压力。

据香港《星岛日报》报道，卢宠茂星期六（12月24日）在电台节目上受访时说，目前公营医院服务的确面临着压力，虽然透过远程医疗、送药上门，及院舍合作等措施仍可应付。但除冠病患者外，感染流感、呼吸道疾病等其他病症的病人也在增加，导致公营医院承受更多压力。

他说，自己理解市民想要庆祝节日，但在享受节日的同时应注意个人卫生，也需善用医疗资源，不要随便前往专科或急诊服务，将这些医疗资源留给真正有需要的人。

被问及口罩令、学生快测等措施会否在冬季前撤销时，卢宠茂说，港府一直在检讨所有防疫措施，但口罩令在抗疫措施中非常重要，对预防流感或其他呼吸道感染也可发挥作用。他还强烈要求市民戴好口罩，也重申会检讨疫苗通行证是否鼓励接种疫苗的最好方法。

另外，卢宠茂说，香港“一老一幼”疫苗接种率仍相当低，而今年已有11名幼童感染冠病后死亡，这个数字是相当惊人的；仍未接种疫苗的长者的死亡率则高达15%，相比接种三剂疫苗的确诊长者死亡率为1%，数字相差极远。

在香港逐步放宽社交距离措施之际，当地正面临冠病疫情、呼吸道合胞病毒和类鼻疽三种传染病夹击，三种疾病的病例近几周都有上升迹象。