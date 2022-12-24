六分之一人口已染疫 澳门政府称医疗系统未达警戒线

澳门社会文化司司长欧阳瑜星期五（12月23日）说，按特区政府的估计，目前澳门有约六分之一人口染疫，当局预留给冠病病人的病床使用率不到四成，未达警戒线。

据澳门特区政府官网消息，澳门社会文化司司长欧阳瑜23日下午出席公开活动接受传媒访问时说，现在澳门每日冠病病毒感染个案的最高增幅未达到一倍，没有出现倍数增长，近几天所见，感染人数增长也开始放缓，相信数天内会达到当初政府预计的感染高峰。

她说，按政府的估计，目前澳门有约六分之一人口染疫，而卫生局医护人员至今约有四分之一人染疫。目前疫情并不是“井喷式”爆发，属预计之内。

欧阳瑜说，社区门诊承担了部分病人的诊治工作，昨天（22日）到社区门诊就诊的约有3000人；仁伯爵综合医院的急诊部就诊的有900多人，加上东亚运动会体育馆（澳门蛋）发热门诊和其他私家医院，能有效地分流病人。

她说，目前，卫生部门密切关注前往急诊的就诊人数和轮候时间，会根据不同时期去分配医护人手，例如近日，急诊已增加30多名医疗人员，以加快病人的流转速度。

欧阳瑜说，随着感染高峰期过后，将出现重症高峰，届时会将医疗人手转移到病房，照顾重症病人。另外，当局暂不再向全民派发抗疫包，若感染者服用抗疫包的药后，病情没有好转或病情加重，则需到医院就诊，并重申医院内有足够药物应付所需。

她还说，今天（23日）已有50名医生团体的中西医生自发加入社区门诊，感谢医疗志愿者提供帮助。站在疫情最前线的所有医护人员，他们容易受感染，也承受非常大的压力，感激他们不辞劳苦，辛勤工作。