中国多个电商平台制氧机售罄

中国退烧药和抗原试剂面临紧缺后，制氧机的热度也节节攀升。各大电商平台一天之内多款制氧机产品相继被“买空”。百度指数显示，近14天，制氧机的搜索热度环比增长22%。

根据澎湃新闻报道，各大电商平台制氧机星期五（12月23日）销售情况显示，一天之内多款制氧机产品相继被网友“买空”缺货，上午还在显示预售的制氧机，下午就已下架。

多家制氧机生产企业受访时回应，生产销售正常，短期需求爆发，正在加紧生产。

制氧机相关概念股星期五跌涨不一。截至收盘，亚辉龙涨5.26%，鱼跃医疗涨4.97%，可孚医疗涨3.96%，九安医疗涨0.97%，杭氧股份跌2.34%。



百度指数显示，近14天，制氧机的搜索热度环比增长22%。有电商平台则表示，环比来看，制氧机和血氧计的销售没有太大变化。

山西消费者张莹（化名）的家中有两位老人，其中一位具有较为严重的心血管疾病。为了让老人平安度过新冠病毒“感染高峰期”，她于12月21日晚花费2690元（人民币，下同，约520新元），在京东平台下单了一款3升的鱼跃8F-3AW制氧机。

张莹说，“那天晚上我准备购买时，这款本来已经显示当前区域无货，但是过了一会我又刷新，发现还剩三件，就火速下单了。”两天后的12月23日下午，张莹顺利收到了制氧机。

然而，到了12月23日，京东、淘宝等电商平台显示，制氧机正在接二连三地售罄。

以张莹购买的鱼跃制氧机为例。23日16时左右，鱼跃京东自营官方旗舰店中，仅剩一款3升容量的8F-3zW制氧机，且需要预约才能购买。然而两个小时后，该店铺内的所有制氧机均显示无货。

淘宝平台的鱼跃旗舰店同样如此。12月23日上午10时15分，媒体询问该店客服是否有现货，对方称，“目前除了血氧仪是预售，其他能拍下的都是现货。”

然而没过多久，3L浓度90%的小型家庭式雾化氧气机变为预售，显示23日11时开售。预售开始三个小时后的15时30分，店铺内该款型的制氧机已经下架。

截至21时20分，该店铺内，7款3L浓度制氧机中，只有2款“3W医用标准”制氧机和“语音播报”制氧机在售，价格分别为4480元和3380元；8款5L浓度的制氧机中，只有1款售价为5580元额“药房同款医用标准”制氧机在售。

同样的，淘宝平台的可孚医疗器械旗舰店中原本共有4款家用制氧机，截至发稿仅剩1款在售。23日下午16时左右，主播表示，“（缺货的款型）暂时没有了，要等再上架。后台有很多人在拍，（现有的款型）可能会随时下架。”

对于上架时间，主播表示也没有接到通知，“（制氧机）是刚刚才拍完才下架，可能要过一段时间才会有货，你可以每天都来看一下。”

淘宝平台欧姆龙官方旗舰店中，已经搜索不到制氧机相关产品。该店客服称，制氧机下架了，没有收到上架时间的通知，且已经没有库存。而欧姆龙京东自营旗舰店中，所有制氧机产品均显示无货。

相比口罩和抗原，制氧机等需求的突然增加，企业是否做好了产能上的准备？可孚医疗证代回应说，“（制氧机）前段时间开始好像就比较缺货了，（防疫政策）放开之后，很多公司的血氧仪、制氧机都卖得比较火，我们也在加紧生产。”

对于制氧机的产量，对方表示并不清楚具体数字，“后续产量会根据市场需求来定。”

对于血氧仪和制氧机销量增大，该人士表示，“一方面，（销量增加）对于公司而言算是好消息，但是另一方面，非新冠相关的其他基础产品相对会受到一些影响。 比如（消费者）感染之后，其他非必需非紧急的产品就没那么急着买了。”

鱼跃医疗证代则表示，“目前公司血氧仪的生产和销售都显示正常，因为有一些短期需求爆发，最近有点排产情况。制氧机的生产供应会好于血氧仪。”对于是否会扩产，该人士称，公司会根据市场需求安排生产。

