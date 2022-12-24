中国批美签署国防授权法案向“台独”分裂势力发出严重错误信号

美国总统拜登在当地时间星期五（12月23日）将2023财年国防授权法案（NDAA）签署成法，该案包含大量涉华消极条款。中国外交部发言人批评美方签署此法案，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。

据财联社报道，中国外交部发言人星期六（24日）就美国签署 2023财年国防授权法案答记者提问时说，中方对美方执意通过并签署含有涉华消极内容的2023财年国防授权法案，表示强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。

发言人说，该案罔顾事实渲染“中国威胁”，肆意干涉中国内政，攻击抹黑中国共产党，是对中方的严重政治挑衅。

发言人称，中国共产党的领导是历史的选择、人民的选择。中国人民对美国打压遏制中国发展、阻挠中华民族复兴的险恶用心看得很清楚，挑拨中国人民和中国共产党关系的图谋绝不会得逞。

发言人说，该案还包含大量涉台消极条款，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号，给台海和平稳定造成严重损害。

发言人强调，台湾是中国的台湾，中国内政不容任何外来干涉。美方应立即停止搞“以台制华”，停止虚化、掏空、歪曲一个中国原则，不要在错误和危险的道路上越走越远。

发言人说，中方敦促美方把两国元首峇厘岛会晤的重要共识落到实处，摒弃冷战零和思维和意识形态偏见，客观理性看待中国发展和中美关系，不得实施有关法案中的涉华消极条款。中方将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权安全发展利益。

美国众议院23日通过1.7万亿美元（下同，约2.3万亿新元）的综合拨款法案，法案涉及的台湾条文，主要包括授权美国务院提供台湾最多20亿美元的军事融资直接贷款，但未纳入2023财年国防授权法案授权未来五年提供台湾的100亿美元无偿军援。

国防授权法案还要求美国国务院与国防部优先并加速处理台湾军购需求，不得以包裹出售为由延迟处理，并呼吁邀请台湾参与2024年环太平洋军演。