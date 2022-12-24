台大国发所传停止招生 校方：一切照旧

台湾政治人物频传论文抄袭争议，处于风暴中心的台湾大学国家发展研究所近期也传出将停招硕士在职专班、博士班的消息。但校方星期六（12月24日）回应称，国发所下年度各项招生一切照旧。

台湾《上报》星期三（12月21日）刊发的独家报道称，在前新竹市长林智坚、桃园市长郑文灿等就读国发所硕专班的绿营政治人物遭控论文抄袭，矛头并指向指导教授、国安局局长陈明通应出面负责请辞下台后，台大社科院于12月7日下午召开内部会议，针对不断爆发的“论文门”事件进行通盘检讨，当中讨论到“下学年是否停止招收国发所硕士在职专班、博士班新生”一案，以示台大愿负起责任、深刻检讨的改革决心。

报道称，台大国发所还计划可能不再聘用陈明通。

据悉，台大社科院最终的决议是，从下学年度开始，包括国发所硕士在职专班及博士班将暂停对外招收新生，宣告正式走入历史，仅保留招收国发所硕士班一般生。

对此，据台湾《联合报》报道，台大星期六澄清，国发所2023学年度的各项招生一切照旧，并无改变。主任秘书王根树称，停止招生是一件大事，程序不会是三两天就能搞定，也由于招生异动涉及很多考生的权益，下学年招生不会改变，若要更改一定会事先公告并经过校内程序，学校目前也没有收到任何相关通知跟资讯。

但据悉，有关硕专班及博班停招一事，包括社科院及国发所均已赞同此一改革方案，但能否如期赶在2023年1月5日招生公告前完成程序、正式生效，仍待校方完备程序。