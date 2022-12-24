中国多地推旅游景区优惠政策发放文旅消费券

中国多地推出旅游景区优惠政策，及发放文化旅游消费券，其中山西鼓励A级景区优惠预售2023年门票，甘肃85%的A级景区也实施了门票减免优惠政策和免门票开放。云南、重庆、湖北、新疆等地推出了相关的文化、旅游、运动消费券。

根据北京青年报报道，为支持旅游景区复工复产，助力服务业恢复增长，山西省文化和旅游厅与山西省财政厅于发布的《关于开展全省A级景区首道门票优惠活动的通知》，鼓励全省A级景区在2023年1月至6月期间，在本景区线上平台以优惠价格预售全年首道门票，优惠幅度在八折以上（含八折）的按门票实际销售价格的20%给予补贴。

文中介绍，此次优惠门票销售时间为2023年1月1日至6月30日，参与景区面向全国游客预售全年门票，门票使用期限为2023年全年。省财政将根据2023年首月各景区优惠门票销售情况，预拨全年补贴资金的50%，有效期满后据实清算。文中还表示，山西省11市将陆续出台补贴政策，进一步加大惠民力度，吸引更多的游客来山西旅游。

甘肃省文旅厅也在星期四（12月22日）发布通报称，截至12月20日，甘肃省各地文化和旅游部门均举办了文化和旅游行业复工复产部署会议。除因冬春季森林防火、改造提升等原因部分景区关闭外，全省401家A级旅游景区中实行景区门票减免优惠政策和免门票开放景区达339家，占全省A级旅游景区总数的85%。

云南省文化和旅游厅星期四发布的通报称，面向全国文旅消费者发放2022年第五批次文旅消费券和加油券。

据介绍，此次活动涵盖旅游景区、旅游住宿、旅游演艺休闲、旅游交通、旅游线路产品等文旅消费领域。文旅消费券分为“通用文旅消费券”和“专用文旅消费券”两种券型，其中通用文旅消费券主要在A级旅游景区、旅游演艺休闲、温泉与主题乐园等使用；专用文旅消费券可在相关平台购买机票、高铁票、火车票，或者购买旅游线路产品、民宿酒店住宿产品时使用，根据不同的产品设计多种消费面额，在使用过程中，可与商家优惠叠加使用。

重庆文化和旅游发展委员会星期四发布通报称，将举办相关网络惠民活动，持续至2023年3月，围绕都市游、冰雪季、新演艺等重点文旅领域搭建惠民补贴平台。市民可通过“惠游重庆”公众号主平台，链接进入多个线上平台，领取最高三折优惠的文旅消费补贴券和最高500元的文旅直补消费券。

另据湖北日报报道，由于湖北多地陆续开始降雪，当地于12月20日、21日在全省发放冰雪运动主题的体育消费券。通用消费券适用于已入驻相关服务平台的体育健身场馆、体育培训机构、体育用品专卖店进行消费时核销，券面分别为10元（人民币，下同，约2新元）、20元、40元、80元和120元，抢领后即刻生效，核销周期为实际领券日至2023年1月3日24时。核销时，消费金额须满足券面金额的三倍及以上。多人同时、同场地、同设施参与集体运动项目时，每人可用一张券，实际消费金额须满足券面金额的三倍及以上。

新疆自治区文旅厅官方网站星期三（21日）发布的文章介绍，新疆近日也面向全国各地游客发放“2022-2023新疆冰雪旅游消费券”。