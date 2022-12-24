东莞冠病感染者正以每天至少25万人增长

中国广东省东莞市卫生健康局星期五（12月23日）晚间发文称，冠病感染高峰日益逼近，根据数字模型预测结合专家评估判断，眼下东莞感染者正以每天25万至30万人的规模增长。

综合每日经济新闻和澎湃新闻等报道，东莞市卫健局称，该市感染者增速越来越快，众多医疗机构和医护人员承受着史无前例的严峻挑战和巨大压力。

截至12月22日，东莞全市公立医院、社卫机构冠病核酸或者抗原阳性，或者发烧（体温≥37.5摄氏度）的情况下带病坚持上岗的医护人员达到了2528人。这个数据仅仅只能作为参考，真实状况肯定远比这个数据要更为严重。由于目前医疗机构提倡医护人员非必要不测核酸，非必要不测抗原，很多人哪怕出现了冠病症状，只要没有倒下就坚持工作。

内蒙古鄂尔多斯市康巴什区、达拉特旗、乌审旗也根据前期的问卷调查，预测当地人群感染趋势。

截至12月23日上午，参与调查问卷人数为5000人，其中已确认感染777人，另出现发烧咳嗽但未检测核酸或抗原人数为741人，若将此部分未检测人员按照阳性可能性比例一同进行测算，康巴什区的可能感染人员共占比已达26%。如以康巴什区总人口数12万人为基数，按比例计算，估计康巴什区目前累计感染人数约为三万人，相比之前的预测情况，修正误差后，预测感染高峰期将提前四天，目前预测日期为2022年12月27日，当日新增感染人数约为8200人，当日累计感染人数约占康巴什区总人口数的53%；预计本轮疫情于2023年1月10日结束，截至1月10日，康巴什区累计感染人数约占康巴什区总人口数的78%。

江西省23日预计将于2023年1月上旬达到感染高峰，2023年3月上旬转入低水平流行，疫情持续三个月左右，届时累计感染率接近80%。

安徽省23日预计大部分地区将在本月底前达到疫情高峰，其他预计疫情高峰集中在2023年1月份的地区，包括湖北宜昌和广州（1月上旬）、浙江（1月中旬）和河南郑州（1月15日）等。