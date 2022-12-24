日本自民党参议员参访团下周一访问台湾

日本自民党参议院干事长世耕弘成参议员将与党内“安倍派”12名参议员，在12月26日至29日访问台湾。

据台湾《自由时报》报道，台湾外交部星期五（12月23日）作出上述宣布，并对世耕参议员等一行到访表达诚挚欢迎。

台外交部说，此次访问团在台期间将与总统蔡英文、副总统赖清德会面，拜会行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃及外交部长吴钊燮，就台日间的各项重要议题交换意见。他们还将赴汐止五指山台军公墓吊唁已故前总统李登辉，及赴高雄红毛港保安堂向已故日本前首相安倍晋三的铜像致意。

台外交部说，世耕弘成曾任日本内阁副秘书长、经济产业大臣等政府要职，平素对深化台日关系不遗余力，曾于2022年6月推动促成日本参议院一致通过支持台湾参与世界卫生组织大会（WHA）决议。本次世耕弘成偕自民党“安倍派”所属国会议员到访，以具体行动展现对台支持，更彰显台日友谊历久弥坚。

台外交部强调，台日同为全球民主阵营重要成员，人员与经贸往来密切，两地人民情感真挚友好。值此区域情势日益诡谲多变的时刻，台湾将秉持坚守自由民主的一贯信念，持续与日本等全球理念相近国家携手合作，共同捍卫普世价值观。深信此次世耕一行到访，必能深化台日间的实质友好合作关系。