赵少康：国民党或明年3月至4月办理总统初选

有意在2024年参选台湾总统的中广董事长赵少康预计，国民党可能将在2023年3月至4月期间开始办理总统初选。

据台湾《自由时报》报道，赵少康星期六（12月24日）举行“希望树行动－战斗蓝感恩茶会”。他在受访时说，国民党总统初选不应太晚办理，尤其考虑到在初选举行前，必须举办至少六场辩论会，即六都每周各办一场，因此预计2023年3、4月国民党就会开始着手办理，大约6月或7月就会举行初选。

赵少康称，自己比较喜欢美国初选的方式，透过初选过程让选民知道参选人的主张。

被问及是否坚持参选2024年总统大选时，他说，看看情况，要看有哪些人出来，他从头到尾都认为，只要有比他合适的人，他就会支持，如果没有，他就自己出来。而被问及鸿海创办人郭台铭和新北市长侯友宜是否比他强的候选人时，赵少康没有正面回应，仅说“不知道”。

当被问及这场活动是否为参选2024年暖身时，他称，这场活动一方面是要感谢选民让蓝军在九合一选举中大胜，但这只是开始，他希望2024能政党轮替，下架民进党，国民党不但要拿回总统这个位子，立法院长也要拿回来，必须全面执政，才能贯彻为台湾好、替台湾人民争福利，贯彻两岸和平。

他也强调，2024大选不仅是蓝绿对决，还是朝野对决，所有在野力量必须联合在一起，下架民进党，如果民进党继续执政，两岸就会战争，台湾能源会不够，台湾经济会凋敝，台湾也没有前途，所以今天的确是暖身，但也是九合一选后大家难得轻松聚在一起。