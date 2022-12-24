李家超：明年1月中前落实陆港全面通关

香港特首李家超星期六（12月24日）下午赴京述职后返港时说，中国中央政府有关部门和港府希望尽快就陆港全面通关达成共识，然后报请中央政府审批，争取在2023年1月中前落实。

综合网媒“香港01”、《明报》等报道，李家超返港后在机场受访时说，中国中央政府同意逐步有序全面通关，香港特区政府会即时联系大陆有关单位，包括中国国家卫健委、港澳办、广东省政府、深圳市政府等，寻求获得共识方案，报请中央审批。

他说，目标是尽快达成共识，将同意的方案报请中央政府，在2023年1月中之前落实，整个过程要做到“逐步、有序及全面”。

李家超说，陆港通关会兼顾两地疫情变化和风险管理，按照措施优化去制订方案，会在尽量满足需求及安全有序的要求下，取得最有利的平衡。

他说，港府将立即成立“通关事务协调组”，成员包括港府所有15个政策局，由政务司司长陈国基带领全面推进工作，自己也会立即返回政总主持高层会议，与司、局长商讨需要推进的工作，包括由陈国基带头和大陆单位沟通协调，尽快确定方案。

因应壹传媒创办人黎智英聘用外籍大律师代表抗辩《香港国安法》案，港府就外籍律师能否参与《国安法》官司，提请全国人大常委会释法，李家超受询时说，他相信中央政府很快就释法作出决定。