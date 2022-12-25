官方认定广东省运会U15男足决赛踢假球 16名干部被问责

官方对于8月举行的广东省运会U15男足决赛的调查有了结果。据中共广东省纪委监委通报，官方认定这场比赛发生了假球事件，对16名党员领导干部严肃问责。

广东省纪委监委官方网站“南粤清风网”星期六（12月24日）晚通报，广东省体育局党组书记、局长王禹平被免职，同时受到党内严重警告、政务记大过处分。

通报还显示，广东省体育局两名副局长分别受党内严重警告、政务记大过处分和党内警告、政务记过处分，另有一名副局长除党内严重警告、政务记大过处分，还被免职处理。这三名副局长主要分管青少年体育处、省社会体育和训练竞赛中心、省足球运动中心等部门。

此外，广州市和清远市副市长谭萍、苏锦丹受党内警告、政务记过处分。

2022年广东省第十六届运动会在清远市举办。8月7日，U15男足冠军战在这里上演，清远队在下半场第18分钟取得了3:1领先，但此后广州队在下半场第23到第36分钟内连入四球，以5:3逆转夺冠。

据财新网报道，该场比赛的回放视频显示，清远队在两球领先的情况下，换下多名首发球员，比分被追平后，防守队员移动迟缓。清远队一名队员受伤下场后，长达13分钟没有替补回场，球队以10人应战。在此期间，清远队中圈开球，面前并无防守球员，两次直接把球踢出边线。

大比分落后、比赛结束前翻盘的故事在足球竞技场并不罕见，但这场13分钟连入四球的“大逆转”却引来专业人士和球迷的一致质疑，“假球”声音此起彼伏。

