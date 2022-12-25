中国血氧仪多型号断货

在确诊病例激增之时，中国多个型号的血氧仪最近遭遇断货和涨价。

据澎湃新闻报道，各大电商平台显示，目前仅在少数店铺能下单到可立即发货的血氧仪，大部分店铺出现血氧仪多个型号断货现象，部分型号处于预售状态，发货时间在两至15天不等。

一位京东健康的相关人士透露，家用血氧仪目前基本没有现货。

乐普医疗的淘宝客服说，目前血氧仪产品订单量较大，会按照订单时间依次发货，所有快递时效无法保证，只要快递能发出会第一时间发出。还有淘宝客服说，目前血氧仪产品没显示预售的都是现货，早拍早发，特殊时期不保证时效，所有的退款申请都会在24小时内处理。

血氧仪通过探测器或传感器，无需采血便可实时监测体内血液的含氧量，是一种测量人体血氧饱和度、脉率、灌注指数等指标的小型医疗器械。以产品类型划分，可分为指夹式血氧仪、腕式血氧仪、台式血氧仪、手持式血氧仪、可穿戴血氧仪等。

百度指数显示，近14天，血氧仪和制氧机的搜索热度分别环比增长459%和22%。用户频繁搜索血氧仪的用途及功能、血氧仪哪个牌子最好最准确、血氧仪怎么看数据、血氧饱和度正常值是多少等等。

记者以投资者身份致电多家布局血氧仪业务的上市公司，有不少公司透露，当前血氧仪产品需求较紧张，公司普遍反映正加紧血氧仪产品供应、扩大产能。

全球最大的脉搏血氧仪供应商之一康泰医学证代说，目前公司正在调整生产线，加班加点赶血氧仪订单。“产能目前尚能应对购买需求，现在公司日产量已经达到10万台。同时，公司已经调整了一部分员工前往生产线，正在超负荷生产。”

