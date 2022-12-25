中国四高校花费超千万采购核酸检测服务

中国有四所高校在12月完成了2023年的核酸检测服务采购，其中最大的单笔预算为500万元（人民币，下同，约100万新元），采购总金额超过千万。

据第一财经报道，采购核酸检测服务的四所高校分别为南京的南京大学、东南大学、南京邮电大学，以及深圳的南方科技大学。其中深圳核子华曦除提供单检混检服务外，还额外提供一些单独的收费服务，价格每次500~600元不等。

企查查信息显示，中标上述高校的供应商中，有供应商2021年度参保人数仅有六人，而核子华曦仅在2022年就因违反《深圳经济特区医疗条例》被深圳市卫健委行政处罚三次。

采购总价方面，这四所高校的核酸检测中标公告显示，其中单笔金额最大的为南京邮电大学，中标公告日12月15日，中标金额为500万元，服务期限为2023年全年；东南大学则在9月5日、10月11日和12月6日分三次公布了全年核酸检测服务的中标公告，中标金额分别为99万元、199.5万元，189.999万元；南京大学于12月19日公布了中标公告，中标金额为350万元，服务期限为2023年全年。南方科技大学也于12月8日公布了2023年度核酸检测服务中标公告，中标金额为238万元，供应商深圳核子华曦，服务期限为合同签订之日起至2023年12月31日。

采购单价方面，南京邮电大学采购价格为10混1检测为2.45元/人份，单人单采为人民币11元/人份；南京大学混采价格（混检10混1）2.56元/人次，单采价格11元/人次；而东南大学的三次采购价格第一次为10合1混检3.1元/人次、单人单检10元/人次，第二次10混1价格3元/人次、20混1价格1.8元/人次、单人单检10元/人次，第三次则未公布（中标文件密码锁定无法查看）。

供应商方面，南京大学的核酸检测服务供应商为南京迪飞医学检验有限公司，南京邮电大学的供应商为南京仁诺医学检验实验室有限公司，东南大学分三次采购全年核酸检测服务的供应商均为雷越医学检验（南京）有限公司。

企查查信息显示，这三家企业中，成立时间最晚的是南京仁诺医学检验实验室有限公司，该公司成立于2020年6月，2021年年报中的参保人数只有10人。雷越医学检验（南京）有限公司2021年报中参保人数则更少，仅为六人，但该公司在9月至12月连续三次中标东南大学核酸检测服务的供应商。

