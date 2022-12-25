江西宜春落马书记独断拍板 举债上马130亿人民币项目

中共江西省纪委省监委联合江西广播电视台摄制的四集电视专题片《“赶考”路上》第二集《以案促治》周六（12月24日）播出，揭露了中共已经落马的前江西宜春市委书记颜赣辉的案情。

据澎湃新闻报道，专题片显示，颜赣辉他把主要精力放在了容易出政绩的面子工程上。办案人员说：“颜赣辉在宜春（推动）做了很多项目，这些项目大多是在他错误的政绩观下盲目决策的。”2018年，宜春建设教体新区项目，该项目事先没有按照工作程序，征求有关部门意见，也没有进行充分的论证，而是由颜赣辉一意孤行拍板决定，并由他自己担任教体新区项目建设总指挥，很多决策都绕开了市委市政府的集体决策。

专题片介绍，上述教体新区一期的计划总投资达130余亿元（人民币，下同，25.13亿新元），远远超过了地方财力，其中还有不少属于重复投资建设。比如，有所学校花3亿元在县里建好了校区，使用不到五年就被要求从县里搬迁到教体新区，新校区又投入了17亿元。

办案人员指出，“宜春市当时盲目举债上项目，摊子铺得大、寅吃卯粮，大量财政资金投入到这些面子工程，挤占了民生领域的资金，导致市民停车难、出行难、如厕难、上学难、休闲运动难等问题长期得不到解决。”

颜赣辉出生于1962年2月出生，江西崇仁人，他曾在2007至2020年间担任宜春市委常委、副市长，萍乡市委副书记，景德镇市委副书记、市长，上饶市委副书记、代市长、市长，宜春市委书记等职，于2020年6月通别被查。

2021年2月，颜赣辉被“双开”。通报指出，他违反政治纪律，落实党中央关于防范化解重大风险和污染防治攻坚战重大决策部署打折扣、搞变通；违反中央八项规定精神，违规收受礼金，接受可能影响公正执行公务的宴请；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项，在组织进行函询时不如实说明问题，利用职权在干部选拔任用中为他人谋取利益并收受财物；违反廉洁纪律，违规收受礼金，通过民间借贷获取大额回报，违规购买团购房；违反生活纪律；利用职务上的便利或职权地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，涉嫌受贿犯罪，数额特别巨大，情节特别严重。

2021年4月，宜春市委原书记颜赣辉受贿案公开宣判。经法院审理查明，颜赣辉受贿2611.9243万元人民币，法院判处其有期徒刑11年，并处罚金200万元。

