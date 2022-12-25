蔚来新车切换平台 计划建成1700座换电站

中国电动车企业蔚来宣布，自2023年开始，产品将全面切换平台。

据第一财经报道，蔚来周六（12月24日）举行新车发布会，发布包括轿跑SUV EC7、2023款ES8和第三代换电站等多款新产品。

蔚来EC7基于蔚来NT2.0平台打造，售价为48.80元（人民币，下同，9.44新元）至57.80万元，而采用BaaS电池租用方案，需支付41.80至45.00万元。根据蔚来汽车董事长、CEO李斌介绍，EC7将于2023年5月交付。

全新蔚来ES8同样升级为NT2.0平台，其中75kW电池版本售价52.80万元，100kWh电池版本售价58.60万元，支持电池租用方案，价格为45.80万元，该车将于2023年6月开始交付。

ES8也为成为蔚来旗下首款切换平台的换代产品。据李斌介绍，ES8累计交付6.5万辆。此外，李斌说：“蔚来手机已经在造了。”蔚来自研的手机将可以操作ES8上的智能车载冰箱。

在推出两款新产品之后，蔚来将拥有7款产品，其中5款产品均基于蔚来的NT2.0平台打造。根据今年第二季度财报会的信息，李斌介绍，2023年，现有的ES8、ES6、EC6均将切换至NT2.0平台；到2023年的6月，蔚来的在售车型将达到8款，价格在30万至50万的区间。

除了两款全新车型之外，蔚来还发布了第三代换电站，并表示将到2023年，将在中国共建设1700座换电站，目前蔚来已建成1286座换电站。

相比第二代换电站，蔚来第三代换电站换电时间缩短20%，单站日服务能力将达到408次，提升30%；同时，电池仓位增加到21个，日服务次数可达408次，比二代站提升30%。配备两颗激光雷达和两颗英伟达Orin X芯片，单站算力达到508TOPS，支持召唤换电、自动泊入等智能换电功能。

蔚来第三代换电站还采用了自研的HPC双向大功率液冷电源模块，最高效率达到98%，充放电功率达到62.5千瓦，大幅提升换电站内电池充放电效率，可更好地参与电网互动，帮助电网削峰填谷。第三代换电站将会从2023年3月起全面部署。

此外，蔚来正式发布500千瓦超快充桩。蔚来方面说，以搭载100kWh电池包的ES7为例，充电20分钟，可以补充约400公里的CLTC续航里程。

